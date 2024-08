Hermana de Jordan Chiles atribuye a racismo retiro de medalla

Los resultados de la prueba de piso llevada a cabo la segunda semana de Los Juegos Olímpicos de París 2024 han generado polémica, debido al cambio de dueña que la medalla de bronce ha tenido.

Luego de que la presea le fue arrebatada a Ana Barbosu (Rumania) y otorgada a Jordan Chiles (Estados Unidos), las autoridades del deporte han señalado que la estadounidense tendrá que devolver la medalla para dársela a la ganadora original.

Ante esto, la hermana de la atleta, Jazmin Chiles, salió a defenderla en redes sociales, argumentando que el racismo fue la razón del despojo de la medalla.

"El racismo es real, existe, está vivo y coleando" , escribió.

SMH �� | Jordan Chiles has officially been stripped of her medal, her sister Jazmin confirms.



#Olympics pic.twitter.com/6bSqkNtFlC— PopLife (@poplife23_) August 10, 2024

Señaló también que a los atletas se les descalifica por doparse o por incumplir las reglas del deporte, sin embargo, el punto que le fue negado a su hermana en la primera evaluación surgió por la incompetencia e injusticia de los jueces:

"Cinco días después, oficialmente, le quitaron una de sus medallas. No porque no ganara, no porque estuviera drogada, no porque se saliera de los límites. No porque no fuera lo suficientemente buena. Sino porque los jueces no le dieron (una puntuación de) dificultad y obligaron a que se hiciera una investigación", indicó.

Además, sumó a sus publicaciones una serie de comentarios racistas que Jordan Chiles ha recibido del público a partir de esta situación, donde incluso la han comparado con un mono.

"Por favor, mantengan a Jordan (y a mi familia) en sus oraciones", pidió.

"Le quitaron el bronce por más de 4 segundos de tiempo que nunca habrían tenido que pasar si los jueces hubieran hecho su trabajo" , finalizó.

El mensaje solidario de Ana Barbosu

La rumana Ana Barbosu, la actual ganadora del bronce, también realizó una publicación en redes donde se solidarizó con Chiles:

“Sé lo que estás sintiendo porque yo pasé por lo mismo. Pero sé que volverás más fuerte. Espero de corazón que en los próximos Juegos Olímpicos, las tres (Ana Barbosu, Jordan Chiles y Sabrina Maneca-Voinea) compartamos el mismo podio. Ese es mi verdadero sueño” , escribió.

