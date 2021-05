Héctor Moreno responde a posible interés de Chivas

Héctor Moreno está próximo a terminar su contrato con el Al Gharafa del futbol de Qatar, por lo que puede negociar libremente su futuo inmediato.

En entrevista con bein sports, el defensa mexicano fue cuestionado sobre el posible interés que Chivas tendría por él, dejando la puerta abierta a convertirse en jugador del Rebaño a futuro, pero aclarando que hasta el momento, solo son rumores.

"Hablando de Chivas, pues obviamente, siempre será un equipo de mucha envergadura, de mucha tradición, de los más seguidos en todo el continente americano, obviamente que es ilusionante que puedan pensar en mí, pero de momento no he hablado con nadie en México ni en MLS, porque quería terminar mi contrato de mejor manera en Qatar y a partir del 1 de julio ver lo que me depara el futuro".

Héctor Moreno, habla sobre el Rebaño, ¿será un guiño con sus palabras al equipo? Un equipo lleno de tradición y de los mejores del continente americano. ��️������



¿Que tal le iría al Rebaño que llegará Moreno? ������



�� Fernando Cevallos pic.twitter.com/WpsmvhH2Ie — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) May 27, 2021

Lo que es un hecho, es que Héctor Moreno busca llegar en muy buen nivel rumbo a la próxima Copa del Mundo del 2022, por lo que considera que la Liga MX o la MLS, son las mejores opciones para continuar con su carrera profesional.

AJ