Héctor Gutiérrez, por el trofeo en la Nuevo Progreso

Todo se encuentra listo para que mañana, en punto de las 16:30 horas, se lleve a cabo la Novillada de Triunfadores en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en donde Arturo de Alba, André Lagravere “El Galo” y Héctor Gutiérrez se disputarán el trofeo “Manuel Capetillo” al mejor novillero de la temporada, cuando lidien seis astados de la ganadería de Barralva.

El único novillero que cortó oreja en el ciclo Soñadores de Gloria fue Héctor Gutiérrez, y es por eso que mañana es una oportunidad inmejorable para que el hidrocálido demuestre su calidad y valentía en el ruedo del coso de la calzada Independencia, toda vez que la mayor parte de su carrera la ha realizado en el Viejo Continente.

“Estoy contento, es una gran responsabilidad grande ir a Guadalajara, pero la verdad es que la tomo con mucha alegría porque es una oportunidad más, es una plaza muy importante (la Nuevo Progreso) y espero poder ser el triunfador”, dijo el novillero de Aguascalientes.

Finalmente, el hidrocálido dijo que para esta novillada se puede esperar un gran espectáculo, sobre todo de su parte, pues no se quiso comprometer por sus compañeros en el ruedo, como son Arturo de Alba y André Lagravere “El Galo”, pero no dejó de desearles suerte.

“Yo la verdad es que saldré a darlo todo, que por mí no quede nada y ojalá nos toquen buenos novillos y que se pueda cuajar con una tarde importante; de mis compañeros en el ruedo no me gusta hablar mucho, pero les deseo toda la suerte, pero yo iré con todo por el triunfo”, finalizó Héctor Gutiérrez.