Hay que regresar a Chivas donde tiene que estar: Uriel Antuna

Uriel Antuna ya fue oficialmente anunciado como el primer refuerzo del Guadalajara para el Clausura 2020, y en entrevista con Chivas TV, el mexicano fue contundente al pronunciarse sobre sus objetivos como rojiblanco.

"No me gustan las cosas fáciles, me gusta luchar por cosas grandes, lo que más motivó es regresar a Chivas donde tiene que esta, pelear por el título y mantenerse ahí. Mi forma de agradecer es sudar camiseta".

�� "Regresar a Chivas a donde tiene que estar, pelear por ese título y mantenerse ahí es lo que más me motivó y es por lo que vamos a luchar", @AntunaUriel ������#Chivas2020 pic.twitter.com/cWXefwZhQD — CHIVAS (@Chivas) November 28, 2019

Tras su paso por ligas como la Eredivisie y la MLS, Antuna descartó que regresar a México sea un retroceso para su carrera.

"Para nada es un retroceso, para mi es un plus, un reto grande para seguir trascendiendo como futbolista y seguir llamando la atención de la Selección Mexicana".

Finalmente, el nuevo elemento de Chivas se dijo contento e ilusionado por su tranferencia y le promete compromiso a la afición tapatía.

"Siempre he ofrecido el compromiso, el entregarme, estar concentrado durante toda la temporada, estar constante, nunca darme por vencido y ayudar al equipo como se pueda, siempre será un orgullo, darlo todo por la playera que estoy jugando, Chivas es un equipo grande, todo mundo lo ve".

AJ