Hay "adelanto" para que Almeyda sea técnico de Costa Rica

El técnico argentino Matías Almeyda confimó que existe avance en la negociación para colocarlo como entrenador de la Selección de Costa Rica.

"Tuvimos una mini-charla, y ahora quedó una charla pendiente para cuando regrese a Guadalajara, porque vivo ahí. Supongo que existirá una reunión más concreta, y sí hay un adelanto", dijo el exentrenador de Chivas a Fox Sports.

El "Pelado" dice no querer pasar mucho tiempo sin equipo.

"Me gusta trabajar, que me crean en el proyecto y confíen como cuando pasó en Chivas. No me importa el lugar, dónde sea; amo el futbol y mi trabajo, sí encontrar un lugar para vivir, que hoy es en México, aunque no sé si mi trabajo estará en México, pero nuestro trabajo es así, de nómadas".

En menos de tres años Almeyda ganó cinco títulos con el Guadalajara, que alinea sólo jugadores mexicanos.

Con la salida de Juan Carlos Osorio del Tri, el "Pelado" es uno de los candidatos naturales a dirigir a la Selección, aunque la Federación Mexicana ha afirmado que tomará su tiempo para designar a un sucesor.

