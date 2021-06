Hamilton se resigna en Fracia

Lewis Hamilton, quien acabó segundo en el Gran Premio de Francia, manifestó en el circuito de Paul Ricard que considerando que tuvieron un viernes tan complicado, está muy contento con el resultado de ayer.

“Mi felicitación a Max (Verstappen) porque hoy (ayer) hizo un gran trabajo. Los Red Bull tenían más velocidad en línea recta durante todo el fin de semana, pero considerando que tuvimos un viernes tan complicado estoy muy contento con este resultado”, comentó el siete veces campeón.

“Por supuesto, no ganamos; y eso que tuvimos el liderato, pero no me quedaba neumático al final, así que desgraciadamente perdimos la posición, pero aún así creo que fue una buena carrera.

“Tenemos que encontrar algo de ritmo, eso está claro. La mayor parte del tiempo que perdimos hoy (ayer) se perdió en las rectas, así que tenemos que profundizar, tratar de averiguar dónde está, y si es un asunto de potencia o resistencia, pero en general, todavía tenemos un buen paquete”, opinó el británico respecto a la racha de tres carreras que tiene Mercedes sin lograr un triunfo.

Aún así, Hamilton reconoció el trabajo que se hizo desde la trinchera de sus rivales, al aplaudir la estrategia que implementaron y que abrió paso a que el triunfo terminara en manos de Verstappen, aunque espera cobrar revancha pronto.

