Guzmán tiene llegada y gol: Ponce

Miguel Ponce no pierde la esperanza. Espera que se den los resultados “raros” como él los llamó, para acceder a la Fiesta Grande del futbol mexicano, aunque está consciente de que es difícil que suceda.

Pero también espera con ansia la revancha en el Clausura 2020, con refuerzos que ayuden al equipo a salir del bache en el cual se encuentra, como la posible llegada del volante Víctor Guzmán.

Ponce dijo que todos los jugadores que lleguen para reforzar al equipo, que aporten su granito de arena, son bienvenidos siempre, y Guzmán es un elemento con probada calidad individual, quien tiene experiencia y brinda algo que le falta bastante al Rebaño.

“Es un tipo que tiene mucha llegada y gol, que es lo que necesitamos. En Pachuca le ha ido bastante bien, ha hecho muchos goles y yo creo que jugadores así le vendrían bastante bien al equipo”.

Ponce precisó que cuando Guzmán estaba en el Guadalajara no tuvo la oportunidad de conocerlo a fondo, ya que pocas veces coincidieron, pero si llega, ya habrá tiempo de conocerlo bien y navegar en el mismo barco en pro de Chivas.

“No me tocó jugar con él. Yo estaba ya en el primer equipo jugando en la Liga y él (Víctor Guzmán) ya estaba jugando en el equipo Sub-20 me parece. Pero en ocasiones sí venía y estaba entrenando con el plantel. No tengo mucha relación con él, la verdad. Los más chavos que están en el equipo son quienes tuvieron más relación con él, más contacto, yo casi no estuve y no tuve mucha relación”.

Gael Sandoval tiene mercado

Hay cuatro equipos que están interesados en contar con los servicios del volante Gael Sandoval, quien por una razón u otra no tuvo la continuidad para mostrarse. Entre el Querétaro, Juárez, Necaxa y el Morelia, estará su próximo reto.