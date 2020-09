Gustavo Ayón, sin tiempo definido en Astros

"No es mi retiro, no vengo de paseo", fueron las contundentes palabras en su presentación oficial de Gustavo Ayón con la quinteta tapatía que compite en la LNBP, los Astros de Jalisco, donde estará el tiempo que las ofertas lo permitan.

No tiene certeza del tiempo que jugará con la quinteta tapatía, pero precisó que mientras esté, siempre luchará por ser un jugador que reditúe en números su contratación, apoyando a las jóvenes promesas en todo momento dando consejos y brillando en la duela, porque tiene una imagen que seguir alimentando.

"Mi objetivo es estar al máximo nivel, si es aquí me quedaré. Si se abren oportunidades en Europa, lo analizaré. En esta etapa con Astros daré todo de mi parte, pero no sé cuánto tiempo sea. No es mi retiro, vengo a jugar al 100 por ciento, en mi mejor estado físico, para darle todo a la afición de Astros y de México. Dejaré el 100 por ciento de mi trabajo en esta institución y es todo lo que puedo hacer por ahora, dejar en claro que mi carrera no es una casualidad y mi trabajo es el que me va a respaldar".

Ayón está contento por regresar al basquetbol mexicano, tras 10 años de partida a conquistar nuevos retos y lo hace con mucha alegría, responsabilidad porque no es lo mismo jugar en Ligas donde hay muchas figuras, a actuar en la LNBP, donde él será quien más llamará la atención.

"Años después vuelvo a dónde inicié, me siento muy orgulloso de que se me abran las puertas nuevamente de volver a una institución de la Liga de México, la cual ha avanzado en muchos aspectos deportivos, difusión. Llegar aquí ocasionará que se observe más el baloncesto en nuestro país. Me siento muy halagado y orgulloso".

Respecto al entrenador Sergio Valdeolmillos, señaló que ha seguido su forma de trabajo, le gusta cómo ve el basquetbol y si por su llegada se debe decir que van por el título, no tiene problema en decir que buscarán a toda costa ser campeones.

"Para eso necesitamos a todos, jugadores, cuerpo técnico, directiva, staff, todos y vamos a buscarlo. Es un proyecto grandioso para el baloncesto de nuestro país. Se le dará mucho a la liga, al deporte profesional y amateur. Existen personas amantes y apasionadas del baloncesto, que es lo que necesitamos, un proyecto tan grande, que incluye a Sergio (Valdeolmillos), de Astro".

El jugador de la NBA del 2011 al 2014, así como integrante del Real Madrid, no es seguro que juego este fin de semana con Astros, ya que físicamente debe ver cómo está, la buena noticia es que dio negativo a prueba de COVID-19 y Valdeolmillos dejó la decisión en cómo se sienta físicamente Ayón, para jugar.

"Es un paréntesis en su carrera, Gustavo todavía tiene un futuro largo por delante, pero poder tenerlo aquí, con nosotros y disfrutarlo en su propio país, como lo hemos visto en la Selección, creo que es beneficioso para el país, la liga y nuestro equipo. Hay que darle las gracias".

Teo Subia, gerente deportivo, señaló también que mientras esté Ayón con Astros, la gente lo disfrute, porque no hay un tiempo definido, si sale alguna otra propuesta importante se analizará y el jugador tomará la mejor determinación de quedarse o irse.

"Estamos trabajando bajo la misma línea, esta es la casa de Gustavo Ayón cuántas temporadas puedo jugar acá, las que él decida jugar va a tener las puertas abiertas y como él lo dice, ahorita necesita contacto, necesita jugar y nos eligió a nosotros para empezar ese proceso. Gustavo tiene una carrera por delante en otras ligas en otros países y nosotros, vamos a respetar todas las decisiones que él tome y todas las oportunidades que se le que se le presenten, se analizarán".

