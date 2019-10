Guillermo Ochoa sin sanción tras Clásico Nacional

Luego de que en redes sociales comenzaran a circular imágenes de un posible escupitajo por parte de Guillermo ochoa hacia Antonio Briseño durante el duelo entre América y Chivas, la Comisión Disciplinaria ha informado que no existen pruebas suficientes para corroborar dicha acción y castigar al portero americanista.

Así lo explica la Comisión en su reporte disciplinario de la fecha 12: "Respecto a las imágenes que han circulado en redes sociales de un supuesto escupitajo por parte del Jugador Guillermo Ochoa en contra del Jugador Antonio Briseño, durante el partido entre los equipos América vs Guadalajara, se informa que se entrevistó a los involucrados en este evento, así como al árbitro asistente 2, Sr. Michel Alejandro Morales, coincidiendo en sus declaraciones, que no existió dicha acción. Por lo anterior, esta Comisión determina que no existen elementos para aplicar alguna sanción".

Al minuto 36 del Clásico Nacional, Antonio Briseño se fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Giovani Dos Santos, lo que provocó que el arquero mexicano se acercara a reclamarle de manera desesperada al defensor por su acción.

Dos Santos ya fue operado del muslo derecho y se espera que esté fuera de las canchas alrededor de seis semanas, mientras que el "Pollo" estará suspendido por cuatro partidos.

AJ