La lonchería "El Presebre" se ha convertido en una tradición futbolera en Guadalajara, el negocio que inició Don Gabriel Montes de Oca y su esposa Araceli en 1976, espera celebrar su 50 aniversario vendiendo sus tradicionales lonches y productos en la Copa del Mundo en 2026.

Una de las propietarias del negocio emblemático familiar, Mariel Montes de Oca en entrevista para EL INFORMADOR aseguró que existen posibilidades de que puedan ofrecer sus productos en la siguiente Copa del Mundo, algo que sería muy especial, ya que celebrarían su 50 aniversario, además de continuar con el legado de su padre, en la que sería su segunda justa mundialista.

"Para nosotros sería fabuloso vender esos días. Esperemos que sí se pueda y, sobre todo, para mi familia es una fecha muy importante porque coincide con los 50 años de nuestra empresa. Hasta el momento no ha existido un acercamiento precisamente con la gente de FIFA, pero sí hay posibilidades de que les podamos ofrecer nuestros productos a la gente que nos visite en la siguiente Copa del Mundo, estamos trabajando en ello", señaló.

Con tan solo 16 años, Mariel Montes de Oca fue quien abrió otra de las sucursales en las inmediaciones del Estadio Jalisco durante la Copa del Mundo de 1986, asegurando que fue una experiencia única, el atender a personas de todo el mundo y que consumieran sus productos.

"Me tocó ser protagonista directo porque fue cuando abrimos la primera sucursal de Monte Carmelo y yo me aventuré a los 16 años a abrirla. Me dijo mi papá, ‘¡órale, vas!’, entonces, fue una experiencia muy bonita convivir con todos los aficionados extranjeros. Me acuerdo que de los principales eran los brasileños, que eran los que más afición había aquí en Guadalajara. Ya ves que también jugó España esa vez. Nos tocó ver a Plácido Domingo por la puerta del túnel 8 y el ambiente, todo que se vivía muy bonito. Esos son los recuerdos de ese México 86. Recibir a la prensa nacional e internacional".

"Los reporteros brasileños nos decían que cómo era posible que nosotros aquí en México comiéramos el aguacate con sal porque para ellos lo consideran como una fruta y de hecho ellos se hacen licuados de leche con aguacate. Entonces, nos pedían que no les pusiéramos aguacate a sus lonches. Pero muy bonita experiencia", agregó.

De igual manera, enfatizó en que han comenzado a mejorar su equipo y realizar adecuaciones para brindar un mejor servicio de cara a la justa mundialista, además de que siguen trabajando con los mismos proveedores desde sus inicios, manteniendo la misma calidad, para que permanezca el mismo sabor en todos sus productos.

"Se ha comprado su equipo y se han hecho adecuaciones en las instalaciones para dar un mejor servicio. Y siempre cuidando la calidad, cuidando que sean los mismos ingredientes. Seguimos trabajando ahora ya en la segunda generación de nuestros proveedores, son los mismos de hace casi 50 años. Solo que ahora ya nosotras, en la segunda generación, trabaja con la segunda generación de cada uno de los proveedores con los que empezaron mi papá", detalló.

Al final, Mariel invitó a fotógrafos o familiares de fotógrafos que tengan imágenes conmemorativas de futbol que puedan incrementar su acervo de fotografías que tienen en el negocio, sería algo muy importante para mejorar la experiencia de los comensales.

"Es la idea que estamos hablando de 50 años. Entonces, los fotógrafos que le proveían las imágenes a mi papá ya han fallecido. Ahora con el Campeonato del Atlas nos acercamos a los nuevos fotógrafos, a las nuevas generaciones de chicos y ellos son los que ahora nos proveen de fotos, pero aprovecho el medio para que, si alguien tiene fotos emblemáticas, pues las aceptamos por mucho gusto y para exhibirlas", concluyó.

