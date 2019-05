Goleadores mexicanos, especie en extinción

La irrupción de José Juan Macías como goleador fue la única buena noticia que hubo para México en el Clausura 2019, en cuanto a los cañoneros del torneo.

El tapatío, que pertenece a Chivas pero jugó para el León esta campaña, marcó ocho goles para convertirse en el mejor atacante nacional durante el certamen, ciertamente lejos del campeón Ángel Mena -su compañero en los Panzas Verdes-, pero con el doble o más de tantos que otros atacantes con más recorrido.

En el Clausura 2019 se marcaron 426 goles en la fase regular, de los cuales 136 los convirtieron jugadores mexicanos y más del doble, 273, los hicieron futbolistas extranjeros. Las restantes 17 dianas fueron autogoles.

De hecho, salvo el séptimo lugar de Macías en la tabla de goleo, el resto de los cañoneros mexicanos pasaron desapercibidos en la lucha por el título de máximo artillero y hay que buscar hasta el sitio 23 de ese conteo para volver a ver jugadores nacionales.

Siete elementos con cuatro tantos cada uno fueron los mejores anotadores aztecas después de José Juan Macías.

“No es novedad que el goleo esté dominado por jugadores extranjeros, ni es algo que pasa sólo en México”, reconoce de entrada el ex goleador de las Chivas, Eduardo de la Torre.

“Es una posición en donde todas las Ligas buscan a los mejores del mundo a su alcance, así que viendo todos esos factores lo de José Juan Macías fue una muy agradable sorpresa de un centro delantero mexicano, joven y con un gran futuro”, completó el “Yayo”, quien ahora se desempeña como analista de una cadena de televisión.

De la Torre no se rasga las vestiduras por lo poco que juegan y por lo poco que anotan el resto de los delanteros mexicanos. “Hay que recordar que varios de ellos ni siquiera son titulares en sus equipos, salvo Alan Pulido, el resto de los que son ejes de ataque no juegan tan seguido por lo que la cantidad de goles que consiguieron no es algo que represente su real capacidad, primero, y segundo, tampoco los acerca a competir con los goleadores extranjeros. Si no juegan mucho es porque sus técnicos ven mejor a los elementos foráneos”.

Los romperredes aztecas Lugar Nombre Equipo Posición Goles 7 José Juan Macías León Delantero 8 23 Jesús Isijara Atlas Volante 4 Alan Pulido Chivas Delantero 4 Miguel Sansores Morelia Delantero 4 Henry Martin América Delantero 4 Víctor Guzmán Pachuca Volante 4 Alexis Vega Chivas Delantero 4 Cristian Calderón Necaxa Lateral 4 39 Rodolfo Pizarro Monterrey Volante 3 Eduardo Herrera Necaxa Delantero 3 Elías Hernández Cruz Azul Volante 3 Juan Pablo Vigón Atlas Volante 3

Campeones de goleo mexicanos a partir de 2000

Verano 2000

Everaldo Begines (compartido). León, 14 goles

Invierno 2000

Jared Borgetti. Santos, 17 goles

Verano 2001

Jared Borgetti. Santos, 13 goles

Clausura 2007

Omar Bravo. Chivas, 11 goles

Bicentenario 2010

Javier Hernández (compartido). Chivas. 10 goles

Apertura 2011

Ángel Reyna. América, 13 goles