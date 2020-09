Gignac es un tipo impresionante: Gilberto Sepúlveda

El central del Guadalajara Gilberto Sepúlveda, quiere hacer un partido perfecto este sábado cuando enfrenten a Tigres, equipo que tiene grandes individualidades como el líder de goleo del torneo, André-Pierre Gignac, a quien le tiene respeto por el gran futbolista que es y será su prueba de fuego.

“Me gusta la exigencia, que me exigan y me gusta exigirme, sobre todo en este tipo de partidos que uno espera enfrentarse a grandes equipos como lo es Tigres y me preparo, la verdad que siempre para mejorar y sabemos que Gignac es un tipo la verdad impresionante, es un gran delantero pero de mi parte igual estaré como siempre, atento y lo haré de buena manera seguramente el sábado”.

Cerramos preparación y estamos listos para mañana enfrentar a Tigres.



¡VAMOOOOS REEEEBAÑOOO! ����⚽️ pic.twitter.com/DUASzAuSNn — CHIVAS (@Chivas) September 4, 2020

El cotejo ante los felinos no será como ante el Pachuca, ve goles el defensa, porque ambos planteles traen elementos que si no es por definición de conjunto, lo harán seguramente por lo individual.

“No, no, para nada. Será un partido muy atractivo. Nosotros siempre vamos a intentar ser agresivos al frente, el partido pasado fue por ahí un poquito peleado en el mediocampo, no se vio muy claro ni llegadas de nosotros ni tampoco de ellos. Este caso contra Tigres haremos todo lo contrario, pienso hacer un gran partido. Será muy intenso, tienen gente muy importante ellos adelante como también nosotros la tenemos y será un gran partido, para nada aburrido”.

Respecto a los temas de indisciplina que se han dado en el equipo, “Tiba” precisó que le ha tocado ver de cerca los temas pero que se cuida mucho en ese sentido para no caer en eso ya que no le gustaría estar en medio de una tormenta de esas.

“Lamentablemente me ha tocado vivir esta situación de cerca, no me ha pasado a mí pero yo creo que tengo que aprender de eso. Muchas veces tenemos que aprender de lo que les pasa a los demás y no esperar a que nos pase a nosotros. Somos seres humanos a veces queremos disfrutar, queremos hacer cosas de experimentar como jóvenes pero yo creo que hay que ser conscientes de cuándo se deben hacer las cosas, en qué momento y sobre todo con quién, entonces sí creo que a mí me sirve de experiencia que no me haya pasado a mí, pero claro que puedo aprender de los errores de los demás”.

AJ