Giannis Antetokounmpo, una fenomenal evolución

De ser considerado un proyecto a largo plazo a su entrada a la Liga, Giannis Antetokounmpo es una realidad que cada vez más se acerca a ser la figura central de la NBA.

Un talento poco pulido a su ingreso a la Liga en 2013, cuando llegó a los Bucks de Milwaukee con la selección global número 15 del Draft de ese año procedente de Grecia, Antetokounmpo es a la fecha uno de los jugadores más alabados en la NBA por sus grandes exhibiciones sobre la duela.

“The Greek Freak” (“El Fenómeno Griego”) tiene orígenes trágicos, así como el movimiento teatral nacido en Grecia, Antetokounmpo ha ido evolucionando día a día en el mundo del basquetbol, ese que conoció hace 10 años y al cual se dedica a nivel competitivo desde hace ocho, cuando se enroló al cuadro juvenil del club griego Filathlitikos.

El basquetbolista griego acaparó miradas por todo Europa que llamó la atención de equipos que disputan la Euroliga; sin embargo, en abril de 2013 se declaró elegible para la NBA y los Bucks no desaprovecharon la oportunidad de ir puliendo a un diamante en bruto.

Los números en su campaña de novato en el mejor basquetbol del planeta no se asemejan ni de cerca a las cifras que ha entregado desde la temporada anterior y lo que va de la presente. Antetokounmpo inició su carrera en la NBA bajo la orden de Larry Drew como entrenador en jefe de los Bucks; largirucho (mide 2.11 metros) y con una inusual extensión de brazos, físicamente no se acercaba a algo antes visto en la Liga y sus números fueron discretos, incluso, hizo demasiados intentos desde el perímetro, algo a lo que ahora no está acostumbrado.

La historia cambió cuando Jason Kidd llegó al banquillo a partir de 2014. Kidd vio en el Antetokounmpo el potencial de ser un jugador dominante y el mismo griego se enfocó en mejorar su físico, hacerse más fuerte y más largo. Eso ayudó a que Kidd y sus entrenadores le confiaran más el balón al griego, que mostró desde sus primeros años como basquetbolista tener un buen control del esférico.

Su evolución le ha permitido hacer jugadas sorprendentes partido a partido y ser uno de los jugadores más dominantes en la pintura de los últimos tiempos. Transcurrido el primer cuarto de la presente campaña, el jugador próximo a cumplir 23 años (6 de diciembre de 1994), tiene el mejor promedio de puntos bajo el aro (casi 19), además, es el segundo mejor encestador de la Liga, con 29.2 enteros, sólo detrás de James Harden (Houston), que juega en una posición diferente.

Antetokounmpo está destinado a ser una estrella más brillante de lo que ya es y con el paso de los años puede llegar a ocupar el lugar que deje vacante LeBron James; la edad está del lado del griego, que escribe su propia epopeya en el mejor basquetbol del planeta.

Mágico 2016

No hace mucho, Giannis Antetokounmpo mostró lo que podría alcanzar a ser su verdadero potencial. Llevar el balón de lado a lado y terminar la jugada con una espectacular clavada, hacer un rebote imposible, bloquear a los mejores tiradores del contrario y robar balones con suma facilidad, le llevaron a ser elegido al Juego de Estrellas de la temporada pasada.

El griego no se limitó a tener una primera mitad de ensueño, sino que en los 82 juegos mostró siempre la misma cara, tan es así, que es el sexto jugador desde 1975 en promediar al menos 22 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias, un robo y un bloqueo en un año, poniendo su nombre junto al de estrellas como Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Kevin Garnett, Chris Webber y Kevin Durant.

Por si fuera poco, la temporada anterior, Antetokounmpo se convirtió en el único jugador en la historia de la Liga en estar entre los 20 mejores en las cinco grandes categorías estadísticas: puntos totales, rebotes, asistencias, robos y bloqueos.

Alabado por los mejores

Que los más grandes basquetbolistas de la época se refieran a un jugador cada vez que lo enfrentan, habla de que ven en él un talento excepcional que puede marcar una nueva era en la NBA.

A Giannis Antetokounmpo así le ha ocurrido. LeBron James, Kevin Durant, Dwyane Wade y Allen Iverson han hecho referencias excepcionales sobre el talento del griego. Durant, incluso se atrevió a decir que Antetokounmpo puede convertirse “en el más grande de todos los tiempos si él lo quisiera”.

“El Rey”, por su parte, se ha quedado maravillado por la evolución del juego del griego. “Cada vez es mejor… va mejorando. Ha tomado la oportunidad de jugar y aprender sobre el juego y eso lo ha convertido en alguien mejor cada temporada”, dijo James.

Pero quizá la alabanza más importante que haya recibido “The Greek Freak” este año viene de una auténtica leyenda: Kobe Bryant.

En el receso de verano, el legendario ex jugador de los Lakers retó a varios jugadores de la NBA a través de Twitter. Antetokounmpo le pidió un reto a Kobe y éste simplemente le contesto “MVP” (Jugador Más Valioso).

En general, la NBA cree que el cielo ni siquiera es el límite para el griego, sino que su potencial podría ir más allá de este planeta.

NUMERALIA

3 premios obtenidos en la temporada 2016.

15 lugar seleccionado en el Draft de 2013.

1 lugar que ocupa en promedio de puntos bajo el aro.