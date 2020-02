Germán Sánchez sonríe tras superar lesiones

Después de que subiera al podio el Río 2016, el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020 ha sido complicado para el clavadista Germán Sánchez, pues debido a las lesiones, el jalisciense ha tenido que alejarse de las competencias en repetidas ocasiones.

Debido a estas dolencias que incluso lo llevaron al quirófano, Sánchez se perdió justas como los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, pese a esto, hoy por hoy el "Duva" vive un buen momento en su búsqueda de un boleto a los que serían sus cuartos Juegos Olímpicos.

"Ya estoy bien, físicamente al 100 por ciento, saltando de la plataforma de 10 metros y estoy muy contento, porque uno de mis principales objetivos era regresar a los clavados, vamos paso a paso, el tiempo es corto, pero tengo un equipo increíble que me apoya y gente que me ama, así que estoy seguro que cumpliré mi sueño".

"Además de la paternidad, el compartir mi vida con otra persona y juntos caminar, juntos poder darle a nuestro hijo lo mejor, eso me ha hecho hasta disfrutar más los clavados, me ha hecho estar tranquilo, porque tengo todo, que más le puedo pedir a la vida, por eso hoy me ven con una sonrisa, a pesar de que las cosas no estén de lo mejor, pero estoy muy agradecido y bendecido", destacó Germán para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

De momento, Sánchez se encuentra concentrado en la Ciudad de México, pues junto al equipo de clavados del Code Jalisco, "Duva" se está preparando para el Control Técnico Nacional que se realizará a mediados de marzo.

OB