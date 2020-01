Jalisco, con cinco boletos a Tokio

A poco menos de seis meses para que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Jalisco ya puede jactarse de tener cinco atletas con boleto para esta justa veraniega, pues con la reciente clasificación de los veleristas Juan Pérez y Elena Oetling, la Entidad camina con paso firme rumbo a sus objetivos.

A finales de 2019, Fernando Ortega, director general del Code Jalisco, puntualizó que para Tokio esperan contar con un contingente cercano a los 20 atletas locales, ya que consideran cuando menos que 18 jaliscienses deberían estar en esta edición de la justa olímpica.

Entre los cinco clasificados a Tokio figuran los nombres de dos hombres y tres mujeres: la pentatleta Mariana Arceo, los veleristas Juan Pérez y Elena Oetling y los tiradores Alejandra Ramírez y Jorge Orozco.

Arceo clasificó a Tokio después de hacer historia al convertirse en la primera mujer mexicana que logra una medalla de oro en Juegos Panamericanos (Lima 2019) en pentatlón moderno.

Posteriormente, la representante de Jalisco se mudó a la Ciudad de México para entrenar bajo las indicaciones del equipo nacional.

Al igual que Mariana, Alejandra Ramírez también consiguió su pase a Tokio dentro de Lima 2019, esto después de que se agenciara la medalla de bronce dentro de la prueba de fosa olímpica femenil del tiro deportivo.

Lima 2019 sólo otorgó estas dos plazas para representantes de Jalisco, pero más allá de esta competencia continental, Elena Oetling y Juan Pérez son los clasificados más recientes para la Entidad, ya que fue apenas el viernes pasado cuando ambos consiguieron su pase a Tokio al competir dentro de la Copa del Mundo de la especialidad, evento que se realizó en Miami, Florida.

Mientras que Elena Oetling logró su pase en la clase Laser Radial, Pérez hizo lo propio en la clase Finn.

Para cerrar la cuenta hasta el momento, Jorge Orozco fue el primer mexicano y jalisciense en lograr el boleto. Su pase a Tokio lo consiguió en noviembre de 2018 dentro de la prueba de escopeta fosa olímpica.

CIFRAS

18

serían los atletas de la Entidad que estarían en Japón

21

fueron los representantes de Jalisco en los JO de Río

El apunte

Jessica podría ser la próxima

Otra de las jaliscienses que podrían clasificar próximamente a Tokio 2020 es la ciclista Jessica Salazar, quien actualmente forma parte de uno de los ocho mejores equipos del ranking olímpico.

Paola Morán, a la espera

El caso de Paola Morán es diferente al de los cinco jaliscienses nombrados, pues a pesar de que la velocista consiguió la cuota y la plaza para Juegos Olímpicos, aún deberá esperar a que se haga oficial su participación en Tokio.

Morán se ha convertido en una de las atletas más notorias de México, ya que además de conseguir medallas en Lima 2019 y Nápoles 2019, la jalisciense también consiguió ubicarse entre las 10 mejores del mundo en Doha, por lo cual es poco probable que otra atleta nacional pudiera tomar su lugar.

Elena Oetling aueña despierta

Meta conseguida. La velerista de Jalisco tendrá su primera experiencia en una justa veraniega. EL INFORMADOR • F. Atilano



La jalisciense se muestra feliz por clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos

Después de dos ciclos olímpicos en los que no pudo conseguir el objetivo de clasificar, hoy la velerista jalisciense Elena Oetling vive el sueño de su vida, pues hace apenas unos días logró su pase a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Aún con la incredulidad en el rostro después de su llegada a México, Oetling reconoce que todavía no asimila que este año estará, por primera ocasión, representando al país en la máxima justa deportiva del mundo.

“Aún estoy en proceso de asimilarlo, hoy (ayer) por la mañana me desperté y me pregunté si era real, todavía estoy en ese proceso, pero de a poco irá cayéndome el 20, porque lo que se viene es intenso.

“Al principio cuando crucé la meta y el entrenador me grita ‘ya clasificaste’, yo no lo podía creer, la verdad que estaba preguntándome qué estaba pasando. Valió la pena el esfuerzo y por todo lo que he pasado. Tengo mucha felicidad, lloré incluso, no sabía qué sentir porque tenía muchas emociones”, compartió.

Después de tardar varios ciclos olímpicos para llegar a este momento, pudiera pensarse que la clasificación a los Juegos llegó de manera tardía para Oetling, sin embargo, la velerista de Jalisco aseguró que esta responsabilidad le llegó en el mejor momento de su carrera.

“En ningún deporte es fácil llegar a unos Juegos Olímpicos, a mí me costó tres ciclos poderlo lograr. Viendo en retrospectiva la verdad es que esto me llega en mi momento de mayor madurez, tanto emocionalmente como deportivamente. Todo es aprendizaje, no hay derrotas, por eso creo que el pase me llegó en el momento indicado, en el correcto. El pasado fue algo positivo que me ayudó”, afirmó.

Elena consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos en la pasada Copa del Mundo de Vela, misma que se realizó en la ciudad de Miami, Florida.

Se aprieta el calendario

A poco menos de seis meses para que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio, Elena tendrá un calendario ajetreado, pues a partir de marzo emprenderá una gira fuera del país para buscar fogueo internacional antes de la próxima justa veraniega de Japón.

“Viene un calendario muy intenso de trabajo, febrero lo tengo un poco más tranquilo, será sólo preparación física, pero a partir de marzo comienza el trabajo en agua, me voy a Europa y para junio tendré campamentos en Japón. Habrá fogueo y preparación, tengo un calendario intenso”.

Además de Oetling, el velerista jalisciense Juan Ignacio Pérez también consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos. Cuatro años atrás, el Estado también tuvo representación dentro de esta disciplina, pues Yanic Gentry participó en Río 2016.

Mariana Arceo luce dominante en Hungría

Buena actuación. La pentatleta jalisciense buscará subir al podio mañana, cuando dispute las Finales.

Cinco meses fuera de competencia parecen no haberle pasado factura a Mariana Arceo, pues ayer la pentatleta jalisciense lució dominante dentro del Abierto de Hungría, torneo en el que se posicionó en el primer lugar para clasificarse a las Finales del evento, mismas que se llevarán a cabo mañana.

Con un total de 537 puntos fue que Arceo aseguró su lugar en la lucha por las medallas, situación que dejó complacida a la actual campeona de los Juegos Panamericanos.

“Me siento muy contenta de abrir así mi preparación competitiva, no ha sido un torneo fácil porque me estoy enfrentando a deportistas que también tienen su pase a Juegos Olímpicos y a otras que todavía lo están buscando. Me quedo con un buen sabor de boca por trabajar duro. Vinimos buscando pulir los detalles de cara a Tokio, pero es bonito que se estén dando las cosas”.

Para esta justa Mariana Arceo llegó sin la presión de buscar un boleto para Juegos Olímpicos, pues la mexicana logró su clasificación al coronarse en Lima 2019.

Durante el ciclo olímpico Arceo atravesó por momentos complicados, pero ahora se ha mostrado agradecida por contar con todo el apoyo del equipo multidisciplinario de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Debo destacar que ahora vengo con equipo completo, que es lo que ha hecho la diferencia. Tengo todo para desarrollarme de manera óptima, vine con fisiatra, doctores y entrenador, eso hace la diferencia y lo estoy aprovechando 100%, espero que todo continúe de la misma manera”, finalizó la velerista.

Mariana regresará a México hasta el próximo 2 de febrero, pero será por un corto tiempo, debido a que emprenderá una gira por diversos países como Egipto, Bulgaria y China, todo esto con miras a su debut olímpico.

Iván García prepara su mejor versión

Enfocado. El “Pollo” trabaja para llegar a otra justa olímpica. IMAGO7

En plena búsqueda de un boleto para los que serían sus terceros Juegos Olímpicos, el clavadista jalisciense Iván García advierte que está trabajando fuerte para mostrar su mejor versión, pues además de prepararse en lo competitivo, el “Pollo” es consciente de que debe apuntalar su mentalidad.

García reconoció que el año pasado atravesó por momentos complicados en cuanto a lo deportivo, pero ahora afirma que se encuentra pleno para cerrar con fuerza la parte más determinante del ciclo olímpico.

“Estoy muy bien, he pasado cosas maravillosas en lo personal, soy una persona feliz y esa felicidad me ayuda al entrenamiento y es algo maravilloso; psicológicamente estoy trabajando muy fuerte, sé que era una de mis debilidades, lo aprendí el año pasado, que no fue lo que yo esperaba en Lima 2019, la psicología me jugó un poco chueco, pero trabajo en eso y me siento preparado, siento que voy a encontrar la mejor versión de mí en todos los aspectos”, puntualizó García para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Ahora mismo el “Pollo”, junto con el equipo de clavados del Code Jalisco, se encuentra en concentración dentro del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), lugar en donde buscará adaptarse a las instalaciones para encarar el próximo control técnico nacional que será vital en el proceso hacia Tokio.

Este control técnico también servirá como selectivo a la Copa del Mundo que se realizará en Tokio, Japón, del 21 al 26 de abril, días en donde se buscarán el resto de las plazas para México a Juegos Olímpicos.

