Gerardo Rivera busca obtener su recompensa

La seriedad con la que afronta cualquier reto es su principal sello. Y así es como el torero Gerardo Rivera buscará deslumbrar por segunda tarde consecutiva al complicado público tapatío. Tras haber cortado una oreja en su presentación como matador en la Nuevo Progreso de Guadalajara, el coleta mexicano aseguró estar listo para el reto que significa aparecer en dos festejos consecutivos de la Temporada de Aniversario.

“Me siento contento por volver a la Nuevo Progreso, por volver a sentir las sensaciones que produce esta plaza. Ojalá pueda disfrutar mucho este día, lo del pasado domingo fue un arrebato de valentía. Lidiamos toros muy serios, ya pasamos la prueba de fuego en Guadalajara y ahora buscamos la recompensa”.

El torero tlaxcalteca compartirá el albero tapatío con el rejoneador Emiliano Gamero y el diestro José Mauricio, conformando un cartel completamente mexicano. Sobre esta situación, Rivera destacó la calidad de sus compañeros del próximo domingo, con los que aseguró que habrá mucha rivalidad dentro del ruedo.

“Es un cartel interesante, por ellos dos y por mí. Habrá mucha rivalidad y creo que la gente va a divertirse. De José Mauricio destaco la dimensión que ha logrado, en este momento tiene una madurez tremenda. El domingo va a salir a arrear fuerte y yo debo hacer lo mismo. En esta carrera si bajas el acelerador te alcanzan 20 que vienen detrás de ti”.

Luego de haberse presentado en plazas de exigencia máxima como la México y la propia Nuevo Progreso, el diestro mexicano agregó que la disciplina ha sido un punto clave en el realce de su trayectoria.

“La clave ha sido la disciplina que he tenido. He estado firme con mis entrenamientos, mi equipo me ha ayudado muchísimo y creo que eso es lo que me ha mantenido. Como torero me identifico mucho con ‘El Juli’, es mi espejo. Ojalá algún día pueda llegar a tener la misma dimensión que él ha tenido”.

JL