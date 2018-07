Gerardo Espinoza le da su apoyo total a Vigón en Atlas

Gerardo Espinoza, director técnico de los Rojinegros del Atlas, expresó que todo el plantel le brindó un aplauso y le ofreció todo el apoyo a Juan Pablo Vigón, jugador rojinegro que tuvo una noche agridulce, ya que además de festejar su cumpleaños número 27, falló un penal que pudo significar el triunfo de su equipo sobre los Gallos de Querétaro, lo cual causó los abucheos de los más de 30 mil aficionados que se dieron cita en el Estadio Jalisco.

"Para la afición todo el respeto y agradecimiento por venir apoyar y estar aquí con nosotros, le dimos un aplauso a Vigón en el vestidor, hay que levantarlo, es importante en el plantel y queremos que esté al cien, cualquiera puede fallar y tiene todo nuestro apoyo y respaldo. Él lo pidió, por el día, por el momento, pero vendrán días mejores para él", comentó el timonel sinaloense de los Rojinegros al finalizar el cotejo ante los queretanos.

Pese al empate, el cual dejó un sabor amargo en el gusto de los aficionados y de la familia rojinegra, Gerardo Espinoza dijo irse satisfecho por el esfuerzo de sus futbolistas, pero con un sentimiento de tristeza por el hecho de no haber podido concretar las múltiples jugadas claras de gol.

"En verdad estoy satisfecho por el esfuerzo de los muchachos y el futbol que desarrollaron en la segunda parte, eso me deja tranquilo, pero también siento tristeza porque el equipo hizo cosas buenas para merecerla victoria, a veces las cosas no se dan, pero vamos a seguir trabajando, no estamos conformes, hay que seguir creciendo y buscar esa victoria", siguió.