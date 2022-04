El futbolista Gerard Piqué pidió ayuda al presidente de la Federación Española de Futbol para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según revelaron hoy miércoles audios robados a la federación.

Los detalles publicados por el diario El Confidencial salieron a la luz después que otro audio dio a conocer que el defensa del Barcelona ayudó a negociar una comisión de 24 millones de euros (26 millones de dólares) para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

En los audios se escucha a Piqué pedirle al presidente de la federación, Luis Rubiales, que hable con el entrenador del equipo olímpico Luis de la Fuente y organice una reunión entre ambos.

"Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir", dijo Piqué. "Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster (se refiere al técnico Sub-21 Luis de la Fuente)... Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?".

Rubiales aceptó hablar con el técnico, pero dijo que la decisión dependía de De la Fuente.

"Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo", dijo Rubiales.

Piqué dijo que no quería que se filtrara la información para impedir que otros jugadores pidieran lo mismo. Se había enterado, dijo, que Sergio Ramos también quería jugar y probablemente lo filtró a los medios para tratar de presionar al técnico.

Corría el 21 de junio de 2019. Piqué, tras ver a la Sub-21 clasificarse para los JJOO, le dijo a Rubiales: "Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos"#SupercopaFileshttps://t.co/yjIUrD7eiz pic.twitter.com/p3YLSIZ1ZQ — El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022

El presidente finalmente habló con De la Fuente y, según él, el técnico le pidió que esperara hasta que el equipo asegurara su clasificación a los Juegos Olímpicos, y entonces se reuniría con Piqué.

Rubiales habló públicamente por primera vez en una conferencia de prensa este miércoles. Dijo que Piqué no fue el único jugador que le habló sobre ir a los Juegos Olímpicos.

Ni Piqué ni Ramos fueron a Tokio, donde España obtuvo la medalla de plata al perder con Brasil en la final. Los jugadores mayores de 23 años convocados fueron Mikel Merico, Marco Asensio y Dani Ceballos.

El audio se filtró esta semana después que la federación dijo que sufrió ataques de hackers que robaron emails, mensajes de texto y documentos en los que aparecían sus principales funcionarios. Entonces se dio a conocer la información a El Confidencial.

En una parte del audio, Piqué dijo a Rubiales que necesitaban lograr la ayuda del rey emérito Juan Carlos para negociar el acuerdo por la Supercopa con los saudíes.

La federación fue muy criticada por organizaciones de derechos humanos por su decisión de jugar el torneo en Arabia Saudita.

