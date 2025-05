Gary Lineker se va de la BBC tras decir ESTO

Gary Lineker —el astro del futbol inglés convertido en celebridad mediática—, dejará su papel como presentador en la BBC tras recibir críticas por publicar una historia en Instagram sobre el sionismo que incluía la imagen de una rata.

Lineker, de 64 años y el presentador mejor pagado de la emisora pública británica —con un salario aproximado de 1.3 millones de libras (equivalente a 1.7 millones de dólares) anuales— tenía previsto dejar el emblemático programa de resúmenes futbolísticos Match of the Day al final de esta temporada, aunque permanecería en la BBC para liderar otras coberturas futbolísticas, incluida la Copa Mundial masculina del próximo año.

Sin embargo, la BBC informó el lunes, mediante un comunicado, que Lineker se retirará por completo de la corporación tras el episodio final de Match of the Day, programado para el próximo fin de semana. La decisión llega después de que compartiera una publicación del grupo Palestine Lobby, ilustrada con la imagen de una rata y titulada: “El sionismo explicado en dos minutos”.

A lo largo de la historia, las ratas —asociadas con enfermedades y suciedad— han sido empleadas como símbolo en la propaganda antisemita, incluso por los nazis en la Alemania de los años treinta, para representar a los judíos.

“Gary ha reconocido el error que cometió. En consecuencia, hemos acordado que se retirará de la presentación al concluir esta temporada”, declaró Tim Davie, director general de la BBC.

Lineker ya se había disculpado por su conducta, afirmando la semana pasada que republicó un contenido que más tarde supo contenía “referencias ofensivas”. Añadió que eliminó la publicación tan pronto como se dio cuenta del problema y que “jamás compartiría conscientemente nada antisemita”.

Antes de la disculpa de Lineker, Davie había manifestado que la corporación necesitaba que sus figuras públicas “fueran ejemplo de los valores de la BBC y cumplieran nuestras políticas en redes sociales”, subrayando que “cuando alguien comete un error, eso nos afecta”.

“El futbol ha estado en el centro de mi vida desde que tengo memoria, tanto dentro del campo como en los estudios”, expresó Lineker en el comunicado difundido por la BBC. “Me importa profundamente el deporte y el trabajo que he realizado con la BBC durante tantos años. Como he dicho, jamás volvería a publicar intencionadamente contenido antisemita, porque va en contra de todo lo que represento”.

“No obstante, reconozco el error y el malestar que causé, y reitero cuánto lo lamento. Retirarme ahora parece ser la decisión responsable”, agregó Lineker.

En una publicación de video aparte en Instagram, Lineker afirmó que había cometido “un error genuino” y que “debería haber sido más cuidadoso […]. He defendido a las minorías, los derechos humanos y todas las formas de lucha contra el racismo durante toda mi vida, incluyendo, por supuesto, el antisemitismo, que aborrezco absolutamente”, declaró.

La disposición de Lineker a expresar sus opiniones políticas en redes sociales ha generado una creciente fricción con la BBC en relación con sus normas sobre imparcialidad.

Lineker ya había sido suspendido temporalmente en marzo de 2023 por criticar la entonces nueva política de asilo del gobierno conservador. Este episodio condujo a que la BBC actualizara sus normas sobre redes sociales, indicando que los presentadores de programas de alto perfil, aunque no fueran de noticias, debían “respetar la imparcialidad de la BBC debido a su nivel de exposición”.

En febrero, Lineker fue uno de los 500 firmantes de una carta abierta que pedía a la BBC reponer en su plataforma de streaming, BBC iPlayer , el documental Gaza: How to Survive a War Zone. La producción fue retirada tras conocerse que su narrador, de 13 años, era hijo de un funcionario de Hamás.

La semana pasada, un día después de emitir su disculpa inicial, Lineker habló en una entrevista con el Daily Telegraph sobre la conducta de Israel en la guerra contra Hamás en Gaza, afirmando que quienes guardaban silencio al respecto eran “prácticamente cómplices”.

Lineker es uno de los más grandes futbolistas en la historia de Inglaterra: anotó 48 goles en 80 partidos internacionales y fue el máximo goleador del Mundial de 1986, celebrado en México. Se transformó en una figura televisiva elegante, aguda y conocedora, y en un personaje muy querido en los medios británicos.

Ha sido el presentador principal de Match of the Day desde 1999, y ha aprovechado su condición de freelance para colaborar con otros medios como NBC, Al Jazeera y BT Sport. Lineker, quien jugó en clubes como Everton, Tottenham y Barcelona, es también cofundador de los exitosos pódcast de Goalhanger, incluido The Rest is History y sus derivados sobre política, futbol, entretenimiento y economía.

Lineker ha reconocido que expresar sus opiniones públicamente lo convierte en blanco de ataques, pero para muchos, esa franqueza ha consolidado su estatus como una de las figuras más populares del Reino Unido.

AO