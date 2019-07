Ganar como fuera, lo importante

El objetivo de sumar los primeros tres puntos se cumplió el domingo ante los Tigres, y eso da confianza al equipo para sortear los desafíos que trae consigo el Torneo Apertura 2019.

Para el portero José Antonio Rodríguez el Rebaño debe continuar por este camino, sin escatimar, de entrada, esfuerzo alguno porque la actitud no es negociable bajo ninguna circunstancia y porque poco a poco irán poniendo atención a las formas en las cuales se consiga sumar unidades.

“Para nosotros, para la gente y para la institución, lo más importante era ganar fuera como fuera, por como venía el equipo, por toda la ola de críticas y dudas que hubo, porque estás con tu gente en un estadio lleno -es la presentación del equipo-, porque estás contra el campeón. Se tenía que ganar como fuera, bonito o feo, pero se ganó”.

En la pretemporada, Rodríguez fue uno de los jugadores que más críticas recibió por parte de la afición, algo que no reprocha y solamente piensa en lo que viene para el equipo, porque de lo que ya pasó nada puede hacer.

“No puedo pagar ninguna deuda porque no puedo regresar al pasado, no puedo regresar a mis años anteriores, a mis partidos anteriores, pero sí qué voy a hacer con ellos. Es una noche muy buena para todo el equipo, se mantuvo el cero y eso es para lo que trabaja un arquero y seguiré trabajando”.

Una de las virtudes de Chivas ante Tigres fue creer en lo que planteó el técnico Tomás Boy en su sistema, y que fue un equipo paciente y ordenado que marcó en el momento preciso para inclinar la balanza a su favor.

“Lo más importante fue que el equipo mantuvo la paz y la calma y cuando un equipo es fuerte y mantiene una coraza, pueden venir críticas, comentarios muy buenos y al final de cuentas uno sabe que tiene que seguir trabajando. No porque le ganamos a Tigres y no recibimos gol estamos para hablar de cosas extra. Es un equipo que tiene que seguir trabajando, tiene que seguir mejorando. Sabíamos que en las derrotas no podíamos volvernos locos y, tampoco, con esta victoria”.

Mier avanza en su rehabilitación

Hiram Mier trabajó con más ritmo en la cancha Fausto Prieto y las posibilidades de que esté listo para el viernes aumentan.

El cuerpo médico de Chivas está al pendiente de la evolución del defensa.