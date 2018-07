Gana la magia gala

Venció Francia, que fue lo único que hizo en la gran Final: ganar. La gloria, para Croacia, que hizo todo lo contrario a su adversario, jugar hasta que acabó reventada por el infortunio arbitral y un par de relámpagos de Mbappé en el segundo tiempo. Los éxitos no siempre son hijos del mejor futbol. En todo fue superior la milagrosa Selección croata durante gran parte del reto. Sólo vencida tras las casualidades que le hicieron caer ante la bicampeona Francia.

Con todo, nadie disputó más minutos y rodó tantos kilómetros como estos croatas decididos a proclamar la heroicidad del débil.

La Final no fue una excepción. Francia irrumpió en territorio ruso dispuesta a imponer su exuberancia atlética. Así fue de principio a fin. Con Griezmann como violinista, en esta Selección predominaron las trompetas de un grupo de muy notables boinas verdes.

Contra el modelo francés nadie se rebeló más que Croacia, donde la pelota no para a pies de Modric y Rakitic. El sentido gregario le permitió competir como nadie hasta que notó una sacudida tremenda. Al cumplirse la hora, la realidad era la escoria de su ilusión. El futbol tiene guiños inexplicables. Al descanso, no habría francés o croata capaz de argumentar la ventaja gala.

Francia ganaba a partir de la nada. Despegó con un gol en casa propia de Mandzukic —el primero en una Final certificado de esa forma— tras una falta que se sacó Griezmann de la chistera.

Croacia, bien gobernada por Modric,y el poliédrico Rakitic, daba vuelo a Rebic y Perisic por los costados. Mientras, sus centrales tenían bajo arresto a los puntas franceses. Por futbol, empeño y constancia, Perisic selló el empate tras unos cuantos rebotes croatas en la fortaleza de Lloris.

No había ni migas del ataque galo, siquiera un par de pases entre sus reclutas, cuando Griezmann lanzó un córner. La pelota superó a Matuidi, pero dio, más bien por azar, en la mano izquierda de Perisic. De repente, el VAR, que no se activaba desde Octavos, se encendió. Néstor Fabián Pitana echó un vistazo y otro vistazo hasta que condenó al equipo balcánico. Griezmann no falló.

De azote en azote, Croacia aún tuvo impulso en el primer tramo tras la tregua entre actos. Le movió una sobredosis de fe. Hasta que Mbappé cogió pista. El parisino pidió paso y metió el turbo. Primero, sacó la cadena a Vida y casi marca. Luego, se lanzó hacia un horizonte imposible y originó el gol de Pogba. Al 4-1 se apuntó él mismo. Ya sólo hubo oportunidad para una pifia descomunal de Lloris en el 4-2 de Mandzukic.

Bingo galo, honores para Croacia. Broche para un Mundial que merece el reconocimiento a Rusia por su buen orden y hospitalidad.

Moscú/El País

LAS CIFRAS

3 equipos se ostentan como bicampeones del mundo: Uruguay, Argentina y ahora Francia.

32.5 millones de euros es el premio que la FIFA otorgó a Francia al llevarse el título del Mundial de Rusia.

LOS GOLES DE LA GRAN FINAL

Francia 1-0 Croacia (18’)

Tras el cobro de una falta a las afueras del área de Croacia, Mario Mandzukic peinó el esférico que terminó en su propia meta.

Francia 1-1 Croacia (28’)

Luego de una serie de rebotes, Ivan Perisic toma el balón fuera del área, con un recorte se quita a Kanté y dispara cruzado venciendo a Lloris.

Francia 2-1 Croacia (38’)

Gracias al VAR, Francia se encuentra con un penal que Griezmann ejecuta a la perfección, tirando a la derecha del lance de Subasic.

Francia 3-1 Croacia (59’)

Asistido por Mbappé, Paul Pogba saca primero un tiro de derecha que es rebotado, retoma el balón y dispara de zurda para anotar.

Francia 4-1 Croacia (65’)

Con Croacia volcado al frente, Mbappé toma el balón fuera del área croata y saca un derechazo con el que Subasic nada puede hacer.

Francia 4-2 Croacia (69’)

Hugo Lloris recibe un balón de rutina, pero presionado por Mandzukic trata de quitárselo, sin embargo el croata choca el balón para incrustarlo en la meta.