GP de México puede ser el punto de retorno: Checo Pérez

El piloto tapatío, Sergio "Checo" Pérez es, para la afición mexicana, uno de los mayores atractivos del Gran Premio de México , a pesar de que esta temporada los resultados no lo han acompañado. Sin embargo, es el propio Pérez quien hace una reflexión de su temporada hasta ahora y la califica de "terrible", pero se muestra optimista de que este fin de semana podría ser el punto de inflexión que necesita.

"Sé que eres tan bueno como tu última carrera", aseguró el tapatío y agregó que "si consigo un buen resultado aquí, entonces la temporada podría dar una ‘vuelta en u’. Lo más importante es que consiga sentirme cómodo".

El mexicano lamentó que hasta ahora, Red Bull no haya logrado aprovechar todo el potencial que tiene el RB20, diseñado por Adrian Newey.

"Por el momento, simplemente no hemos podido aprovechar todo el potencial del coche. Y todos los fines de semana vamos probando cosas distintas, eso hace que todo esto sea más difícil", pero asegura que el equipo está trabajando en conjunto para solucionarlo.

Respecto a los rumores que han circulado sobre su posible salida de Red Bull al terminar la temporada 2024, Checo dice que no se concentra en eso: "Así es la Fórmula 1, a veces los resultados no llegan y entonces debemos asegurarnos de mantener la cabeza abajo y concentrarnos en las cosas que sí podemos controlar, del resto no podemos preocuparnos".

Pérez habló del respaldo que siente corriendo en casa y de la afición mexicana: "Es realmente impresionante. Siempre olvidas, ya sabes, cuando estás en el otro lado del mundo con tantas carreras, realmente olvidas la cantidad de apoyo que tienes en tu propio país. Quiero decir, es asombroso y es una locura pensar que este es el noveno Gran Premio que tenemos".

Respecto a las posibilidades de tener una buena carrera en México luego del Gran Premio de Los Estados Unidos, Checo aseguró que este "es un juego diferente, es una pista distinta entonces, ya veremos. Tenemos algunos cambios que estaremos usando y ojalá podamos estar compitiendo" .

El de Guadalajara recordó que Red Bull siempre se muestra competitivo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez por lo que tiene esperanza de tener una buena participación.

Será el día de mañana cuando Pérez tome la pista del Hermanos Rodríguez para probar las adecuaciones de su RB20 con el que espera darle un gusto a la afición mexicana luego de que, en la edición 2023, quedara fuera desde la primera vuelta.