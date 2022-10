Este día se llevó a cabo el Media Day del GDL Open AKRON y una de las tenistas favoritas para alzarse con el título es Paula Badosa. La tenista española llega a este torneo en la posición número 4 del ranking de la WTA y se mostró emocionada por poder participar en el primer torneo de categoría 1000 que se realiza en Guadalajara.

En entrevista con EL INFORMADOR, Paula Badosa aseguró que, aunque mantiene altas expectativas de cara a lo que puede hacer sobre la cancha, también se enfocará en disfrutar, pues confesó que le encanta jugar en México.

"Siempre tengo expectativas altas. Cuando vengo a un torneo, siempre quiero hacerlo muy bien, llegar a las rondas finales. Pero aquí también quiero disfrutarlo, me encanta jugar en México, creo que los fans me animan muchísimo, me arropan, quiero competir los máximos días posibles y ojalá también pueda disfrutar mucho dentro de la cancha", dijo Badosa.

La tenista española de 24 años, en la misma línea expresó su cariño por el público mexicano, pues desde los entrenamientos la han estado arropando y es sin duda una de las consentidas de la afición.

“Significa muchísimo (el apoyo del público tapatío), yo me emociono, me encanta jugar aquí, es uno de mis países favoritos. Estoy deseando jugar porque la verdad que los mexicanos son gente muy pasional y yo también lo soy en la cancha así que espero conectar mucho con ellos”, detalló Paula.

Sobre Guadalajara, Paula Badosa solo tuvo elogios. La española aseguró que le encanta jugar en tierras tapatías por el clima y los fanáticos, pero también detalló que le gusta mucho la ciudad y su gastronomía.

"Hay muchísimas cosas que me gustan de Guadalajara. He visitado también la ciudad, me encanta la comida, también diría que la gente es espectacular, me tratan increíblemente bien. Me encanta jugar aquí, es que me gusta el clima, me gusta todo lo que tiene Guadalajara. He venido varias veces y todas las disfruto mucho", aseguró.

Paula Badosa en su primer entrenamiento de cara al GDL Open AKRON. EL INFORMADOR/A. NAVARRO

Un peligroso debut para Badosa

Nada más empezar su participación en el GDL Open AKRON, Paula Badosa deberá dar su mejor versión, pues su rival saldrá del duelo que disputarán la bielorrusa Victoria Azárenka y la china Zhang Shuai.

Al respecto, Paula Badosa aseguró que no tiene ninguna preferencia, pues señaló que ambas tenistas tienen un gran nivel y cualquiera de las dos será una rival muy dura.

“No prefiero a ninguna, porque creo que las dos están jugando muy bien, son dos rivales muy muy difíciles, creo que las dos van a ser una dura batalla así que no prefiero a ninguna”, lanzó Badosa.

