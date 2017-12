Fui a ver a Tigres, pero ahora soy Chiva: Alan Pulido

El jugador de Chivas Alan Pulido justificó su presencia en el partido de ida de la final del Apertura 2017 entre Tigres y Monterrey afirmando que profesa cariño por los felinos, pero ahora siente los colores del Guadalajara.

No te enganches, solo fui a ver al equipo que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, y del cual tengo un cariño desde chiquito, pero ahora soy chiva y siento los colores al igual que tu y estoy muy agradecido con todos ustedes por el cariño, te mando un abrazo enorme. https://t.co/tDvNCikcRd — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@puliidooo) 8 de diciembre de 2017

"No te enganches, sólo fui a ver al equipo que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, y del cual tengo un cariño desde chiquito, pero ahora soy Chiva y siento los colores al igual que tú y estoy muy agradecido con todos ustedes por el cariño, te mando un abrazo enorme", respondió el jugador en Twitter a un mensaje que ya no está disponible.

Durante el partido disputado ayer en el estadio de los Tigres el delantero del Guadalajara publicó en Instagram una fotografía del campo de juego con el mensaje "Dale Tigres".

Pulido saltó a la fama jugando para la UANL, pero entró en conflicto con el equipo al forzar su salida al futbol griego en 2015. Tras jugar para Olympiacos y Levadiacos, el futbolista regresó a México para unirse a las Chivas en 2016, con quienes obtuvo el campeonato Clausura 2017 derrotando a los Tigres.

RR