Una de las peores derrotas de José Saturnino Cardozo desde que dirige en el Guadalajara, por lo menos así lo señaló el timonel paraguayo una vez terminado el partido ante Rayados del Monterrey, el cual perdieron 2-0. El “Diablo Mayor” calificó el partido como para el olvido, pero un descalabro que llegó a tiempo, esto por los siguientes partidos que se le avecinan al Rebaño Sagrado: Querétaro y dos veces el América.

“Es un partido para el olvido, porque el rival sin hacer mucho te gana, sin quitarle mérito al rival, fueron errores nuestros, porque ellos no jugaron, no les molestó no tener la pelota, y esto se juega con la pelota, al final el único responsable soy yo y espero que haya sido solo un partido malo y hay que trabajar como lo hemos hecho, porque no vi a un Monterrey tan avasallador, en líneas generales el equipo no jugó bien, no estuvimos a la altura de este partido, de esta institución, porque cuando se juega así, casi seguro que se pierda el partido, nos quemaba la pelota, estábamos temerosos, hay que corregir y me parece que esta derrota viene en un momento en donde todos se están acercando”, dijo el timonel de Chivas, notablemente molesto por el resultado.

Cardozo dijo que analizará realizar uno que otro movimiento en los próximos partidos, pero no se apresurará, ya que pretende darle toda la confianza a sus jugadores y pensar que solo fue un mal partido y que no se repetirá una actuación como esta.

“Hay que analizar, el partido es para el olvido, no me gustó nada en lo personal, aunque reaccionamos en el segundo tiempo, no fue lo que quería, entonces cuando se pierde, hay posibilidades de hacer cambios, vienen partidos importantes, contra Querétaro de visitante, hay que darle confianza a los jugadores, pero saber que vienen partidos muy importantes, vienen los Clásicos, y no podemos repetir lo que hoy vivimos, nos vamos avergonzados con la afición, que siempre nos apoya, no merecen esto”, apuntó.