Frontenista Laura Puentes se cuelga la plata en Copa del Mundo

Este viernes fue un día histórico para la pelota vasca mexicana, pues el equipo nacional femenil de trinquete, mismo en el que destaca la tapatía Laura Puentes, se colgó la plata en la Copa del Mundo de la especialidad que se realizó en la ciudad de Oloron, Francia.

Al respecto, Puentes se mostró analítica y reconoció no estar complacida con este resultado en la final contra Francia, pero es consciente de que lograron hacer historia al imponerse a varias de las mejores selecciones del mundo dentro de una modalidad como el trinquete.

“Es algo complicado de explicar, siento muchas emociones y tengo muchos pensamientos a la vez, porque fue un logro histórico, porque nunca se había llegado a la final en un evento absoluto y Copa del Mundo. Esta modalidad de trinquete es difícil para nosotros los mexicanos, lo entrenamos pero nuestro fuerte es competir en los 30 metros”.

“Otros países como Francia, Argentina, España o Uruguay sí están habituados a esta modalidad, es a lo que se dedican. Fue muy difícil llegar hasta la final, tuvimos altas y bajas y al final logramos superar en semifinales a Argentina. La final contra Francia fue muy complicada, juegan bastante bien y nosotras no pudimos hacer nuestro mejor juego, nunca nos dejaron ser. Esto es un gran logro y un gran mérito, pero no me voy feliz ni totalmente satisfecha, así es el deporte”, finalizó Puentes.

Después de su gira competitiva por Europa, Laura Puentes y el equipo mexicano regresarán al país para tomar un corto periodo vacacional tras finalizar esta temporada competitiva en la que lograron buenos resultados internacionales como esta plata en la Copa del Mundo de Trinquete o el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

AJ