Uno de los temas que más incertidumbre han generado en el último mes es el no fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Hubo declaraciones de jugadores, palabras del mismo Mbappé, pero hacía falta algo. Hacía falta escuchar de boca del presidente del conjunto merengue qué fue lo que impidió que el delantero francés se incorporara al Campeón de Europa.

En el reconocido programa El Chiringuito de Jugones, Florentino Pérez concedió una entrevista en la que tocó todos los temas de interés en torno al Real Madrid. En la misma, el presidente merengue no escatimó a la hora de hablar sobre Mbappé y aseguró que el detonante principal pudo haber sido la presión política a la que se vio sometido el francés.

"Se ha alargado el fichaje y por lo que sea ha cambiado de opinión. No es fácil que te llame el presidente de la República, la alcaldesa de París, que no te vayas... Eso en Francia. Y luego en Qatar te ofrecen unas cosas que te vuelven un poco loco, te ofrecen una influencia en el aspecto deportivo desproporcionada para un jugador", explicó.

"Creo que lo que más le ha podido influir es la presión política, entiendo que él estaría muy bloqueado. Está diciendo toda la vida que su sueño es jugar en el Madrid y al final... lo ha tenido que pasar muy mal, uno intenta salir por la vía por la que antes se le acabe el pánico. No me cabe en la cabeza que el Rey llame aquí para decirle al Betis que no se vaya no se qué jugador", agregó.

Sobre la situación y los tiempos del fichaje, Florentino explicó que Mbappé siempre mantuvo que su sueño era fichar por el Real Madrid, incluso 15 días antes de su decisión final y reiteró que la presión política pudo ser el factor determinante.

"Su sueño era jugar en el Real Madrid, quisimos hacerlo el pasado agosto y no le dejaron salir, el siguió diciendo que quería jugar en el Madrid y como 15 días antes cambió la situación. Por un lado por una presión política y por otro lado económica. Sintió un bloqueo y debió salir por lo que más fácil vio para desbloquear. Es muy joven, la presión nos afecta a todos, le llama el presidente de la República, a un chaval le afecta, aunque no tiene mucho sentido que le llame el presidente de Francia, hay más clubes allí, el presidente querrá que prospere, pero podrá prosperar en un equipo o en otro. Zidane vino al Madrid, Benzema es un grande.... No sé por qué pasan esas cosas", señaló.

