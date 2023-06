Lo que comenzó como una aventura, convirtió a la tapatía Gabriela Luévano en una súper campeona del fisicoculturismo.

En el espacio donde los cuerpos se transforman en mejores versiones de uno mismo, se encontraba terminando una rutina de ejercicios Gabriela Luévano, quien además der ser coach personal de entrenamiento funcional es la tres veces campeona del Women Sport Fitness y actual campeona absoluta Master de la NABBA de México, evento que se realizó el pasado domingo 4 de junio.

Ahora busca su primer Campeonato Sudamericano de NABBA por la categoría Master, que se llevará a cabo en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, dentro de 3 meses.

Su figura es como lo sugiere su oficio: atlética, escultural y esbelta. Y no es para menos, pues siempre ha estado inmersa en el mundo del ejercicio y durante los últimos tres años su cuerpo ha pasado por un proceso de transformación aún más intenso desde que se introdujo al mundo del fisicoculturismo.

Gaby posa con el trofeo obtenido en su competencia más reciente.

¿Cómo iniciaste en estos campeonatos?

Para Gabriela el deporte es parte de su estilo de vida, es; como ella lo dice, “algo para lo que fui y soy buena”, por eso comenzó a entrar en un mundo de disciplina y regímenes alimenticios estrictos.

“Siempre he hecho deporte, y toda mi vida cambiaba de un deporte a otro, pero en el 2021 me dio, como ese bajón, me dije ‘estoy entrenando sin sentido’. Antes corría, me inscribía a alguna carrera y ese era el objetivo que le daba los entrenamientos. Entonces me topé con un ‘qué estoy haciendo y para qué’ y dije: Bueno, voy a ver esa disciplina (sisicoculturismo) y me llamó mucho la atención y dije pues me voy a aventar, pero sí es un mundo completamente diferente, o sea, no tenía idea”, expresó.

Comentó que en el proceso sentía satisfacción y para la primera competencia en 2021 se transformó completamente y ganó distintos reconocimientos.

"La primera vez que competí fue en el 2021, estaba en otra categoría, se llama Figura, categoría en la que gané, pero también gané en segundo lugar el Mister Jalisco y me fui al Nacional, gané el primero de sport y gané el cuarto también de Figura".

En 2022, platicó, entró en la categoría de woman sport fitness: "Entonces gané el primer lugar en el estatal e igual el primer lugar nacional. Tuve cuatro competencias el año pasado, igual todo en primer lugar y ya este año 2023 otra vez dije 'me voy a volver a reinventar' y pues me metí igual al estatal, pero ya era con el objetivo que sabía que se venía en sudamericano y era el clasificatorio”.

Es actual campeona absoluta Master de la NABBA de México.

Pausar y continuar disfrutando

Para Gabrielal el objetivo de su primera competencia fitness no era el obtener la victoria, pues dijo que sólo buscaba disfrutar el momento. No obstante su esfuerzo le dio las primeras posiciones.

Reconoció que poco después de ganar su primer triunfo decidió hacer una pausa porque había sido muy intenso su entrenamiento.

Aunque siguió realizando ejercicio, la preparación ardua para competir en fisicoculturismo la suspendió algunos meses, pero después descubrió que fue sólo para tomar aire e impulso para reactivarse y lograr más reconocimientos.

"Un mes después de la primera competencia, me di cuenta que sí me había clavado demasiado, así que dejé de seguir la dieta al pie de la letra, mi cuerpo me lo empezó a cobrar, duré como dos meses así, hacía otras disciplinas, hacía funcional, me metí al box, corría, pero ya no quería ver las pesas. La ensalada y el atún y el pollo tampoco, duré así como cuatro meses. Pero me relajé, me puse a pensar en la satisfacciones y en todo lo bueno que me había traído el llevar al límite mi cuerpo, el romper los límites que yo tenía y volví siempre con la mentalidad de disfrutarlo".

Gaby muestra su trofeo más reciente obtenido en la competencia nacional. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Va por el campeonato sudamericano

Con más emoción que nunca y en vía de preparación con un régimen alimenticio firme, Gabriela Luévano prepara su cuerpo para enfrentar con toda la confianza que la identifica su primer Campeonato Sudamericano de NABBA por la categoría Master, que se llevará a cabo en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, dentro de 3 meses.

“Es un reto nuevo, no me he enfrentado nunca con gente de otros países. Me emociona y me gusta tener nuevos objetivos. Siento mucho orgullo como tapatía, y más porque no lo busqué, simplemente voy haciéndolo paso a paso y el que se reconozca cuando lo ven es lo que más lo que más gratifica”.

Gaby, de 41 años, señaló que fue tanta la alegría que le causó el anuncio de su pase al campeonato de talla internacional, que desde el día siguiente de ganar el campeonato nacional se dio a la tarea de continuar con sus entrenamientos y de permanecer en su régimen alimenticio.

Dijo que continuar perseverando con su equipo de trabajo ha sido para ella también un apoyo para lograr su rápido ascenso y motivo de inspiración para la atleta.

“Yo les tengo muchísimo cariño, muchísima gratitud y literal los considero mi familia. Siempre que gano les agradezco con el corazón y les digo que lo que ustedes han hecho a lo largo de los años yo lo pude hacer en tres, en un año, o sea, en meses de mi preparación. Mi crecimiento se lo debo a ellos, es agradecimiento infinito, por haber compartido esa sabiduría con tanta humildad para que otros, para que yo pueda caminar”, concluyó.

En los últimos tres años, Gaby ha obtenido numerosos reconocimientos en competencias fitness. EL INFORMADOR/ A. Navarro