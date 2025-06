Fernando Gago se defiende en su regreso al futbol mexicano

Fernando Gago se defendió por las críticas que generó su salida de Chivas en octubre pasado, y se dijo ilusionado de volver al futbol mexicano para dirigir al Necaxa.

“Hay algo claro, el día que me fui de Chivas recibí un llamado de Boca Juniors el martes, y el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula que el mismo club me puso, era una cláusula baja y esa es la realidad. Quiero cerrar el tema”, explicó en su presentación.

“Tuve otras ofertas cuando estuve en Chivas, las rechacé, pero no podía dejar ir la oportunidad de dirigir al club que me vio crecer como futbolista. A la directiva le expresé el sentimiento que me hacía volver a Boca”, añadió.

El argentino firmó ayer su contrato y fue presentado como nuevo entrenador del Necaxa, tras la salida de Nicolás Larcamón, quien tomará el mando del Cruz Azul luego de que la Máquina pagara la cláusula de rescisión.

Los Rayos tienen una plantilla de figuras como el colombiano Díber Cambindo, uno de los mejores delanteros de la liga, y los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino.

“Es un proyecto que trata de potenciar a los futbolistas, los jugadores necesitan seguir aprendiendo para hacer un equipo competitivo y hay ambición para lograrlo”, añadió Gago.