En medio de la polémica que surgió de si Richard Ledezma era aficionado de América en su niñez, el mismo jugador de las Chivas aseguró que desde siempre ha seguido los colores rojiblancos. Además, de que cuando le ofrecieron venir a jugar con el Guadalajara, no se pudo resistir.

Destacó que las principales virtudes que pueden influir con Chivas son que es un futbolista experimentado que puede darle consejos a los jugadores jóvenes que sueñan con emigrar a Europa y liderar el vestidor, acompañado de que cuenta con la confianza suficiente para pelear por títulos con las Chivas en la Liga MX, después de haber disputado múltiples juegos importantes con el PSV.

"Yo y mi mamá siempre le fuimos a las Chivas desde chiquitos. Me llamaron y no pude decir que no y me vine acá. Yo vine aquí para ser un líder para los jóvenes que tienen un sueño de jugar en Europa y les puedo dar consejos de cómo es allá y todo eso y estoy aquí para ayudar al equipo".

"Toda la confianza que tengo ahorita es porque jugué muchos partidos importantes con el PSV y ahora tengo la oportunidad de jugar con un club grande de México. Es un club histórico y yo quiero ganar campeonatos acá, por eso decidí venir acá a Chivas. Muchas gracias por la bienvenida, los esperamos ahí en el estadio y vamos por la 13", aseguró en entrevista para Chivas TV.

Ledezma puede aparecer como un jugador versátil, ya que inició su carrera como mediocampista, sin embargo, en la última temporada con el PSV, su función se desarrolló principalmente por la banda derecha como lateral con una proyección más ofensiva que defensiva.

