Fernando Beltran reveló cómo Fernando Gago mintió al vestidor de Chivas

La salida de Fernando Gago de Chivas fue mal recibida por los jugadores del equipo, según comentó el mediocampista del equipo, Fernando Beltrán. El jugador comentó que el plantel no se sintió valorado por el argentino luego de esforzarse por cumplir los objetivos del estratega.

“El equipo le respondió en muchas cosas en temas de peso, él era muy estricto con eso, todos se exigieron, nadie se quejaba, todos hacían, tanto los que jugaban como los que no jugaban. De todos los grupos que me habían tocado, nunca se había sentido uno así de entregado al cuerpo técnico. Eso fue lo que más molestó, porque no sentimos que él haya valorado el trabajo que hicimos ”, expresó Beltrán en una entrevista.

“Él había hablado con nosotros antes de irse y nos había dicho: ’no, vamos a ser campeones’”, agregó sobre como se dio la salida de Chivas del ahora entrenador de Boca Juniors en Argentina.

¿Sabían los jugadores de Chivas que Gago se iba a Boca Juniors?

También reveló que los jugadores ya sabían que saldría del equipo, y esto influyó en la derrota del Clásico Tapatío por la baja moral.

“Nosotros ya sabíamos desde antes de Atlas y el vestidor ya no estaba bien. Cada quien tiene sueños diferentes, lo entiendes ya cuando habla, pero la forma en que se despide y todavía volverlo a negar enfrente de nosotros ”, añadió.

El 'nene' expresó que el grupo tenía confianza en el argentino, y que el proceso de salida del entrenador fue muy complicado dentro del vestidor.

“Fue difícil, no hablo nada más de mí, sino del grupo, porque el equipo confiaba en él”, concluyó Beltrán.

MBV