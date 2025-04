Sabía que el domingo iba a ser un gran día: Osmar Olvera

Después de conseguir el primer oro para la delegación mexicana en la Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2025, Osmar Olvera confesó que fue duro reponerse, luego de quedar eliminado en la prueba individual, pero junto a Juan Celaya sabía que las cosas serían distintas.

“Fue duro quedarme fuera, obviamente. Me sentí muy frustrado y enojado, pero todo eso lo dejé el jueves. Al día siguiente cambié el chip, me concentré en las pruebas que me quedaban, y, especialmente, sabía que el domingo iba a ser un gran día”, contó Olvera.

Por su parte, Celaya añadió que el haber competido en territorio azteca fue muy especial para ellos, ya que en cada grito de apoyo, ellos se motivan para poder hacer sus ejecuciones de la mejor manera. Además, se dijo contento por su segunda medalla en suelo jalisciense.

“Sin duda, sentir su cariño y apoyo, es algo increíble. En cada clavado, sentir esa energía hace que queramos hacerlo bien, que queramos dar lo mejor de nosotros. Y hoy pudimos regalarles esta medalla de oro.”

“Estoy contento por el trabajo de este fin de semana, creo que es un buen motivante para lo que sigue y seguir dando buenos resultados. La idea es ir a todas las competencias y estar peleando siempre por ese primer lugar así que vamos a entrenar para eso”, agregó Juan.

Finalmente, Olvera recordó sus inicios como atleta en Guadalajara, ciudad que le ayudó a dar sus primeros pasos en los clavados y reconoció que fue especial ver a las personas que, en su momento, lo apoyaron.



“Fue muy especial ver a todas esas familias que, en su momento, me llevaban a su casa, a todos mis compañeros que hice aquí. Sin duda es algo muy bonito poder verlos en la tribuna y hacer que se emocionen, griten y escuchen el himno nacional”, señaló Osmar.

