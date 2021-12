Félix Pérez: Poder cubano en Charros de Jalisco

Llegó a la Perla Tapatía como un bateador de poder y en menos de una temporada Félix Pérez se ha convertido en el principal cañonero de los Charros de Jalisco.

El cubano llegó como refuerzo de lujo a la novena tapatía y ha cumplido con creces. Llegó a los caporales con más de 200 cuadrangulares y más de mil carreras remolcadas en sus 15 temporadas como profesional, y este año con Charros fue el líder ofensivo en toda la fase regular de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

“Contento con la experiencia que he vivido aquí en Jalisco. Guadalajara me ha tratado súper bien, los fanáticos me han apoyado muchísimo. He tratado de dar lo mejor en el terreno. Hay veces que no salen las cosas, pero sigo echándole muchas ganas y mucho esfuerzo para mejorar. Espero dar lo mejor en este cierre de temporada”, comentó Félix de cara a los playoffs, donde los caporales ya tienen un par de juegos de ventaja ante los Águilas de Mexicali.

Terminado el rol regular de la LMP, el toletero cubano fue líder de los Charros de Jalisco con 11 cuadrangulares y 46 carreras impulsadas en su cuenta personal, e incluso se mantuvo entre los líderes de la liga en ambos departamentos.

A pesar de que cerró la campaña regular pegando solamente 14 hits en 68 turnos oficiales al bat durante el mes de diciembre, y con sólo siete carreras remolcadas en ese periodo, el cañonero cerró como el segundo mejor de toda la liga con su cuota de 46 rayitas producidas y espera alcanzar su mejor nivel en los playoffs.

“El beisbol es el deporte más difícil que hay en el mundo. El pararnos ahí turno a turno es algo maravilloso. Se produce y no se produce, eso es beisbol. Quien está afuera a veces lo ve de otra manera. En cualquier momento empiezan a salir los batazos de nuevo y qué mejor que ahora que empiezan los playoffs”.

En toda la temporada regular, Félix Pérez sólo fue superado solamente por un pelotero en el departamento de carreras producidas, quedando únicamente por debajo de las 47 impulsadas de Joey Meneses, con los Tomateros de Culiacán.

Por si fuera poco, el cubano también terminó como el segundo mejor de la liga en el departamento de cuadrangulares. Se voló la barda 11 veces con los caporales y sólo fue superado por los 17 vuelacercas de Kyle Martin con los Mayos de Navojoa.

Charros conquistó sus últimas cuatro series previo al arranque de los playoffs y ahora el equipo tapatío tiene la mente puesta en el título de LMP y quieren representar a México en la próxima Serie del Caribe.

“Nosotros estamos preparados para ir a la gran final y luchar por el título. Tenemos un buen line up, un buen pitcheo, daremos lo mejor en el terreno. En playoffs se empieza desde cero. Cada batazo, cada ponchado y cada fildeo cuentan. Nosotros tenemos en la mente ir a la Serie del Caribe en República Dominicana, ese es nuestro lema”, concluyó Félix Pérez en entrevista para El Informador.