Felipe Gaspar triunfa en el Jockey

Una tarde especial, un tanto “sui géneris” para el salto ecuestre, fue la que se desarrolló ayer en el tercer día de actividades dentro de la segunda fecha del Concurso Circuito Jalisco en su Temporada de Invierno en el Guadalajara Jockey Club, y es que en la prueba estelar, la libre a 1.40 metros de altura, el jinete del Club Hípica, Felipe Gaspar, se llevó el triunfo a lomos de “Ramira All Jorces”, sin embargo no se llevó a cabo de manera completa, ya que el desempate no se efectuó como se esperaba.

Curiosamente, el jinete que se llevó la moña de segundo lugar, Guillermo Williams, del Guadalajara Country Club montando a “Magallanes”, había tenido el mejor tiempo en su recorrido inicial, sin embargo decidió no participar en el desempate, lo cual trajo como consecuencia el triunfo de Felipe Gaspar.

En el primer recorrido, el jinete de casa, Jacobo Saaib, quien montaba a “Dukato”, se puso en tercer lugar, con ocho puntos por faltas y un tiempo de 74.16 segundos, sin embargo no tuvo la oportunidad de meterse a la ronda de desempate, aunque le alcanzó para finalizar en tercer lugar de la prueba.

En la libre a 1.30 metros de altura, Guillermo Williams sí decidió participar de lleno y finalmente le salió bien la jugada, ya que a lomos de “Nelson 212” se llevó el triunfo luego de realizar un recorrido de desempate sin faltas en 40.76 segundos.

El segundo lugar fue para José María Quintana a lomos de “Stakkarouge”, del Club Hípica, al culminar el recorrido en la pista diseñada por el arquitecto Eduardo Flores en 45.54 segundos.

El tercer puesto de esta prueba fue para el jinete de casa, Jacobo Saaib, a lomos de “Joviale Du Patriote”, quien tuvo cuatro faltas en un tiempo de 40.20 segundos, pero no se quedó con las ganas dar la vuelta de la victoria.

RESULTADOS