Faltan detalles para que Luis Fernando Télles sea melenudo

A pesar de que fue anunciado en el pasado Draft como el único jugador que se iba a incorporar a los Leones Negros para el próximo Torneo Apertura 2018 del Ascenso MX, faltan detalles para que Luis Fernando Télles sea oficialmente jugador de la UdeG, pero no habrá problema para que el canterano del Atlas vista por tercera ocasión en su carrera la casaca del conjunto melenudo.

''Faltan detalles, pero estoy contento y muy agradecido con la directiva, porque siempre me han hecho sentir en casa, me he brindado y me brindaré al máximo por esta institución'', informó el propio mediocampista tapatío.

Lo que es cierto, es que ''Fercho'' vuelve al equipo de sus amores, tal y como él lo menciona y lo hace para intentar repetir la historia del 2014, lograr el ascenso al máximo circuito lo antes posible, además de hacer que la afición se siga ilusionando con su equipo, así como pasó hace unos meses, cuando los Leones Negros disputaron la final de la Liga de Ascenso frente a Tapachula.

''Esta es mi casa, siento un gran cariño por este club, este año que estuve fuera me sirvió para muchas cosas, cambié de aires, valoré mucho la institución en el sentido humano, en el hecho de ver los colores y enfrentarlos y sentir esa emoción, pero ahora me toca regresar y estoy contento e ilusionado, es un proyecto interesante, la vez pasada se quedó cerca el equipo y ahora quiero poner al equipo de mis amores en Primera División, aportar mi granito de arena en lo que me corresponda'', comentó Luis Télles.

El conjunto melenudo entrenó este martes en sus instalaciones del Club Deportivo La Primavera, en donde preparan el primer duelo amistoso de pretemporada, el cual será ante Cruz Azul el próximo sábado en La Noria.

OF