Dónde ver EN VIVO Manchester United vs Liverpool por el Clásico de la Premier League 2026

Un Clásico con sabor a Champions League y urgencia

El Manchester United y el Liverpool se enfrentan este domingo 3 de mayo de 2026, pero no por un título, sino por una mejor posición en la tabla. Ambos equipos se miden en el mítico Old Trafford por la jornada 35 de la Premier League, en un duelo por el orgullo y por fincar sus aspiraciones de Champions League para la próxima campaña.

Este no es un partido cualquiera de fin de semana; llega en el momento más crítico y asfixiante de la temporada inglesa. Los dos equipos se juegan la vida, los millones y el prestigio para asegurar su boleto directo a la próxima edición de la Champions League.

Los dirigidos por Michael Carrick llegan con un respiro tras vencer 2-1 al modesto Brentford en un partido que dejó dudas en defensa. En ese encuentro, el veterano Casemiro y el joven Benjamin Sesko fueron los salvadores que atornillaron al equipo en la tercera posición general.

Actualmente, los "Red Devils" suman 61 puntos y han convertido su estadio en un fortín, aunque a veces sufren de más ante su propia afición. Saben perfectamente que una victoria ante su acérrimo rival maquillaría una temporada irregular y sellaría su pasaporte al máximo torneo europeo.

Por su parte, los "Reds" aterrizan en Manchester obligados a demostrar que su reciente victoria no fue un simple espejismo. Vienen de superar 3-1 al Crystal Palace, gracias a los destellos individuales de Alexander Isak, Andrew Robertson y el siempre desequilibrante Florian Wirtz.

El cuadro visitante ocupa la cuarta plaza con 58 unidades, empatado dramáticamente con un Aston Villa que no deja de presionarles los talones. Un triunfo a domicilio es absolutamente vital; de lo contrario, el proyecto de Anfield podría tambalearse en esta apretada recta final del campeonato.

Historial reciente: una guerra táctica sin margen de error

La rivalidad histórica entre estas dos gigantescas instituciones siempre garantiza morbo, pero hoy exige resultados inmediatos más que buen futbol. En su último enfrentamiento directo, disputado en octubre de 2025, el Manchester United dio un golpe sobre la mesa al imponerse 2-1 en Anfield.

Sin embargo, los de Merseyside saben cómo incomodar y exhibir las debilidades defensivas cuando pisan el césped del "Teatro de los Sueños". A lo largo de los últimos años, los duelos han estado marcados por una intensidad física brutal, errores garrafales y marcadores sumamente cerrados.

Las estadísticas recientes muestran que los locales suelen hacerse fuertes por el empuje de su gente, pero los "Reds" tienen el arsenal para castigar cualquier desconcentración. La táctica será fundamental; el equipo que cometa el primer error en la salida del balón podría firmar su propia sentencia de muerte.

Horarios y canales de transmisión confirmados para México

Si te preguntas a qué hora rodará el balón en este tenso , la cita para el centro de México y Guadalajara es a las 08:30 horas del domingo 3 de abril del 2026. Un horario matutino inmejorable para que los tapatíos disfruten del mejor futbol dominical con el café en la mano.

La transmisión exclusiva y totalmente en vivo para todo el territorio mexicano estará a cargo de la plataforma de streaming HBO Max. Es crucial recordar que este partido premium no tendrá transmisión por televisión abierta ni por los sistemas de cable tradicionales en nuestro país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OB