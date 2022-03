F1: Verstappen rebasa a Leclerc a dos vueltas del final y gana el Gran Premio de Arabia Saudita

Max Verstappen se mantuvo a menos de dos segundos de Charles Leclerc desde el momento que el monegasco heredó el liderato en la vuelta 16, cuando el auto virtual se hizo presente por el accidente de Latifi. El holandés continuó ejerciendo una presión constante sobre el monegasco. Un segundo auto virtual de seguridad provocado por los retiros de Ricciardo y Alonso justo en el ingreso a los fosos apareció en el giro 38. Al reanudarse la competencia, varios intercambios de posiciones sumamente emocionantes se dieron entre ambos, sin que el campeón pudiera arrebatar el liderato al piloto de Ferrari.

Fue hasta el cierre del giro 47 de 50, cuando el holandés se pegó al alerón trasero de Leclerc, accionó el DRS en la recta principal, concretó el rebase y soportó los embates del monegasco en los últimos dos giros para llevarse la victoria en la segunda carrera de la temporada, con una ventaja de 549 milésimas de segundo.

Charles Leclerc logró tener la velocidad suficiente para hilar una segunda victoria, su Ferrari mantuvo un desempeño constante pero no fue suficiente para contener al campeón mundial, el segundo lugar lo mantiene a la cabeza del campeonato mundial de pilotos con 45 puntos.

Carlos Sainz se acercó a su compañero durante el fin de semana, pero no lo suficiente para ser el más veloz de la escudería. El español ascendió al tercer lugar cuando Pérez le tuvo que ceder la posición después de que el auto de seguridad abandonara la pista por el accidente de Latifi. Carlos mantuvo su ventaja sobre Checo, terminando tercero al final de la prueba. Se abrió una investigación sobre el madrileño por no bajar la velocidad en bandera amarilla, de no resultar una penalidad, mantendrá su lugar y el segundo lugar en el campeonato con 25 puntos.

Sergio Pérez ascendió un nivel como protagonista de la máxima categoría al obtener la primera pole en la historia para un piloto mexicano.

Checo arrancó perfecto, llegó a la primera curva con autoridad, se alejó de Leclerc paulatinamente y mantuvo una distancia que fluctuó los 2.5 segundos. Entró a pits por neumáticos duros en la vuelta 16 después de que Ferrari amagó con el recorte, Leclerc continuó en la pista, segundos después, Latifi perdió el control del Williams en la última curva del circuito chocando contra el muro, provocando bandera amarilla y la aparición del auto de seguridad. El accidente afectó severamente al tapatío, no así a Leclerc, Verstappen y Sainz, que aprovecharon la disminución obligatoria de velocidad en pista para ingresar a pits por neumáticos duros nuevos.

Pérez se incorporó a la pista adelantando a Sainz por la tercera posición con una maniobra apretada, el español había rebasado la línea de salida de pits milésimas de segundo antes que el mexicano, Sainz reclamó por la radio, no hubo advertencia por parte de la comisión de carrera, el equipo Red Bull asumió que tendrían que regresar la posición, informando a Checo que hiciera lo propio al reanudarse la competencia.

Checo terminó la carrera en cuarto lugar, a 10.8 segundos del triunfador. La oportunidad de ganar su tercer Gran Premio desde la pole se esfumó por un incidente de carrera ajeno a su desempeño. Es claro que el piloto tapatío se ha hecho al auto y será un contendiente más en la pelea por victorias.

George Russell superó claramente a Hamilton durante el fin de semana. El Mercedes nunca tuvo el ritmo para mantenerse cerca de los punteros pero sí delante de los equipos medios. Cerró la carrera en la quinta posición a 32.732 segundos de Verstappen.

Sebastián Ocón mantuvo un duelo intenso con Fernando Alonso, su compañero en Alpine, desde el inicio de la competencia. Los rebases contínuos entre ambos provocaron un desgaste innecesario y el abandono del bicampeón español en la vuelta 38. Ocón terminó la carrera en el sexto sitio pero Alpine perdió la oportunidad de meter a sus dos autos en los puntos.

Pierre Gasly finalmente pudo llevar al Alpha Tauri a la zona de puntos terminando la carrera en un meritorio octavo puesto.

Kevin Magnussen tuvo una carrera intensa manteniendo duelos cerrados con varios pilotos y Hamilton. Quién pensaría que el peor auto de la temporada anterior mejoraría al grado de pelear de tú a tú con el campeón de constructores de 2021. El danés terminó noveno y sumando dos unidades más para colocarse octavo en el campeonato con 12 puntos.

Lewis Hamilton tuvo un fin de semana sumamente complicado, nunca logró una puesta a punto que satisficiera su estilo de manejo, quejándose de falta de adherencia y demasiados rebotes. Su plan de carrera se vió afectado al no poder ingresar a pits por el bloqueo de los autos de Ricciardo y Alonso cuando marchaba sexto. Cuando finalmente ingresó en la vuelta 41, cayó al 12o sitio, rebasando a Albon y Stroll para colocarse 10o.

Zhou terminó 11o después de una carrera complicada por un toque en la arrancada, el primer piloto chino en la historia tiene el potencial para meterse a la zona de puntos con frecuencia.

Nico Hulkenberg superó a su compañero Stroll terminando 12o. Vettel regresará a su asiento en el equipo Aston Martin una vez pruebe negativo al Covid.

Lance Stroll fue el último piloto clasificado al terminar 13o a una vuelta del líder.

Albon, Bottas, Alonso, Ricciardo, Latifi y Tsunoda abandonaron la prueba, algo inusual en la F1 actual.

Red Bull resolvió el problema que los hizo abandonar en Bahrein, su desempeño del fin de semana nos asegura una rivalidad sumamente interesante con Ferrari.

El Gran Circo se traslada a Melbourne para celebrar el Gran Premio de Australia después de tres años de ausencia.