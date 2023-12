El piloto neerlandés, Max Verstappen, confesó que "no extraña" los duelos que disputó contra Lewis Hamilton en los circuitos del Gran Circo. Pese a que el tricampeón del mundo le guarda aprecio a Hamilton, explicó que no tiene un sentimiento de añoranza, pues se siente contento con sus logros.

"Estoy contento con cómo ha ido esta temporada. Claro que aprecio los duelos que solía tener con Lewis, pero no los echo de menos. Lo que aprecio ahora también son los éxitos que podemos celebrar como equipo", explicó para el diario suizo Blick.

Respecto a su desempeño, aceptó que le gusta competir consigo. Por ello, prefirió no enfocarse en los resultados del resto de los competidores.

"Me encanta dominar las carreras, pero eso también significa luchar conmigo mismo, no siempre me fijo en el resultado, sólo intento hacerlo todo lo mejor que puedo", finalizó.

¿Cuándo regresa la actividad a la Fórmula 1?

Tras el fin de temporada, donde Max Verstappen y "Checo" Pérez se llevaron el 1-2, la Fórmula 1 regresará hasta el próximo mes de marzo con el Gran Premio de Bahrein.

SV