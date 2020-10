F1: Santiago Ramos, a prueba en Maranello

El piloto tapatío Santiago Ramos, quien forma parte de Escudería Telmex, estará a prueba en Maranello, Italia, con la firme convicción de ganarse un lugar en la prestigiosa Ferrari Driver Academy (FDA).

Ayer el jalisciense dio un mensaje a través de las redes sociales de Escudería Telmex y se mostró emocionado por estar a prueba en las instalaciones de la escudería más representativa en el mundo del automovilismo.

“Les platico que esta semana voy a estar haciendo pruebas en el campamento de Ferrari para ver cómo me va. Me van a estar evaluando mental y físicamente en el simulador y la pista, y la verdad es que estoy muy contento por la oportunidad que me están dando tanto Escudería Telmex como Ferrari y vamos a dejar el nombre de México en alto. Ojalá podamos unirnos a la academia de Ferrari, sería buenísimo. Vamos a dejar todo”, compartió el joven piloto.

Pero ya saben que cuando son noticias importantes nos gusta que el piloto nos las cuente ��



Santiago Ramos nos platica sobre las pruebas que estará realizando en Ferrari Driver Academy �� @insideFDA pic.twitter.com/v711lVERla — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) October 27, 2020

Ramos formará parte de un prestigioso grupo de prospectos de Europa y Oceanía que buscarán integrarse a la FDA, una academia que tiene como objetivo el reclutar a los campeones del futuro y proyectarlos a los grandes seriales.

JL