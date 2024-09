Carlos Sainz habló tras el incidente que tuvo con Sergio Pérez en la última vuelta de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán, lamentando el choque que lo dejó sin puntos cuando tenía un ritmo muy fuerte en la parte final en el circuito callejero de Bakú. El piloto español explicó lo sucedido, afirmando que fue un accidente inesperado.

"Primero que nada, estoy bien, gracias. Lamentablemente, choqué contra la barrera de concreto, pero venía muy rápido detrás de Charles y ‘Checo’, había guardado mis neumáticos también", mencionó Sainz, quien ya había adelantado a Pérez y estaba en la lucha por un lugar en el podio. "Salimos de la curva dos, hice mi línea normal de carrera, no hice ninguna maniobra extraña. Por alguna razón que aún no entiendo, chocamos. Creo que él tenía mucho espacio a la izquierda. Supongo que así es el automovilismo ".

El impacto fue considerable, aunque Sainz no pudo precisar la fuerza exacta del choque: "Fue bastante fuerte, pero no sé los números". Tras el incidente, ambos pilotos conversaron: "Hablamos, pero aún no habíamos visto la repetición en ese momento".

Sainz también expresó su frustración por lo sucedido, ya que estaba teniendo una carrera muy rápida: "Estaba muy fuerte, creo que era para terminar segundo. Es extremadamente decepcionante, especialmente en una pista donde normalmente no soy tan rápido. Hoy fui muy veloz, así que la decepción es grande".

