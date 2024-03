El equipo de Red Bull "va a explotar" si Christian Horner permanece como su director, según afirmó Jos Verstappen, padre del tres veces campeón de la Formula Uno Max Verstappen.

La atención en la F1 se ha enfocado mayormente sobre Horner en los días previos al inicio de la nueva temporada tras ser acusado de comportamiento inapropiado por una empleada del equipo.

"Hay tensión mientras él siga en su posición", manifestó Jos Verstappen al diario británico Daily Mail luego de la victoria de su hijo en la primera prueba de la temporada en Bahrein. "El equipo corre peligro de partirse. No puede seguir en la manera en que está. Va a explotar. Él (Horner) está haciéndose la víctima, cuando es el causante de los problemas".

El miércoles, la empresa matriz del equipo desechó una denuncia de supuesta mala conducta de Horner hacia una empleada del equipo. Un día después, durante los entrenamientos del Gran Premio de Bahrein, un archivo que presuntamente contenía pruebas contra Horner – incluyendo supuestos intercambios de mensajes de WhatsApp – fueron enviados por correo a aproximadamente 200 personas en el paddock de Fórmula 1, entre ellas Liberty Media, la Formula 1, la FIA, los directores de los otros nueve equipos y múltiples medios de comunicación.

La autenticidad del archivo, que fue enviado desde una cuenta de correo genérica, no ha sido verificada por The Associated Press.

Jos Verstappen, expiloto de la Fórmula 1 que fue compañero de Michael Schumacher cuando corrieron en Benetton, ha sido señalado como una fuente potencial del archivo por parte de algunos informantes de la F1, algo que negó firmemente.

"Eso no tendría sentido", dijo al Daily Mail el neerlandés de 51 años. "¿Por qué haría algo así cuando Max está haciéndolo muy bien aquí?".

Horner ha negado haber actuado mal e indicó mediante un comunicado el jueves que no "comentaría sobre especulaciones anónimas" relacionadas con el archivo.

En respuesta al revuelo, el presidente del organismo rector de la F1, Mohammed Ben Sulayem, dijo al Financial Times que el caso Horner está afectando al deporte, pero que la FIA no conducirá su propia investigación a no ser que reciba una denuncia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Filtran presuntas pruebas contra Christian Horner y esta fue su reacción

OF