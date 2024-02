No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y el ayuno de adrenalina, el rugir de los motores y el olor a caucho ha terminado. Así, por fin inició el año más largo en la historia de la Fórmula 1 (F1) por la cantidad de carreras que se llevarán a cabo, que serán 24.

Este miércoles se presentaron las primeras pruebas de pretemporada en la pista de Sakhir en Bahrein, de cara a la temporada 2024 de la máxima categoría del automovilismo.

Para el mexicano, Sergio "Checo" Pérez, la actividad aún no arranca, y no tuvo participación a bordo de su RB20 todavía, a pesar de eso, el tapatío comentó: "Estoy con las baterías llenas para lo que va a ser un año muy intenso, muy largo y duro, entonces preparado en todos los sentidos y con la mentalidad de canalizar muy bien nuestras energías y eso incluye muchas cosas dentro y fuera de la pista, entonces estoy muy concentrado en ello", afirmó para la cadena FOX Sports.

Sobre su nuevo bólido, con el cual buscará refrendar e incluso mejorar lo hecho la temporada pasada, Pérez Mendoza dijo que su RB20 "es agresivo, es un concepto muy agresivo lo que ha hecho Red Bull en uno de sus autos más agresivos de la historia, se ha cambiado totalmente el concepto y eso demuestra el nivel del equipo, que no tienen miedo en hacer cambios, que quizá nos podemos equivocar, pero es un concepto importante en el auto".

Por otro lado, en este primer día, el piloto que dominó las acciones no podía ser otro. El tricampeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, fue el líder a pesar de haber arrancado con ciertas dudas; no obstante, registró un tiempo de 1:32.548, superando así por 0.699 segundos al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, y a Fernando Alonso, que concluyó tercero en esta primera sesión.

Para este jueves, será Sergio Pérez quien entre a pista en la primera sesión, mientras que Verstappen se ocupará de la segunda. Para el viernes, "Checo" estará en ambas sesiones y así declararse listo para el arranque de la temporada la próxima semana.

