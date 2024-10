Luego de quedar eliminado en la primera parte de la clasificación, Sergio "Checo" Pérez explicó el problema que tiene con su RB20 que le ha impedido tener buenos resultados dentro de la pista.

El tapatío, que saldrá desde el lugar número 18 el domingo, dijo que es "una pena" lo que sucedió.

"Me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar y es el problema que he tenido en las últimas tres carreras, que no puedo frenar el auto para la curva lenta, ese es el principal problema" y agregó que "cada que intento atacar, no tengo ese agarre en frenada y ese es el principal problema".

Respecto al trabajo con el equipo de mecánicos, Pérez dijo que ven el problema, pero no han encontrado la solución.

"Lo vemos y sabemos el problema que tenemos, pero no, no hay una solución rápida" además, dijo, “el problema es que también muy apretado en las piezas que tenemos disponibles. Lo discutiremos seguro con el equipo”.

El inconveniente, asegura, "es principalmente en línea recta. No puedo parar el coche con zonas de frenado más grandes. Simplemente me deslizo demasiado y dado que es todo sensibilidad superficial aquí lo hace mucho más difícil".

El mexicano dijo que mañana intentará sumar algunos puntos y minimizar el daño.

"Mañana es una carrera larga donde todo puede pasar y bueno, lo daremos todo. Es el fin de semana donde mejor lo quiero hacer y desafortunadamente no lo hemos podido lograr".

