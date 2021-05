Este sábado se definirá la Liga de Expansión entre Atlético Morelia y Tepatitlán, en el estadio purépecha, donde los locales tendrán que remontar la desventaja que les dejó la ida de 1-0. La serie se encuentra abierta, ya que los dirigidos por Ricardo Valiño, solamente perdieron un partido en casa en el torneo regular y los de Francisco Ramírez, cayeron en tres ocasiones actuando en patio ajeno.

El técnico de los Alteños sabe que deben enfrentar de manera inteligente este duelo, ya que tiene un equipo inexperto en estas instancias, por lo que tratará de plantear tácticamente un encuentro acorde a las virtudes y defectos de los suyos, ya que no puede tirarse atrás a aguantar el marcador.

''El equipo se ha manifestado bien de visitante en esta fase final, mi equipo genera al ataque, el problema es finalizarlo de la manera adecuada. Vamos a trabajar con personalidad y Valiño se ocupará de anularnos, porque en todas las fases previas a esta, provocamos opciones y hay que esperar que los jóvenes salgan bien este sábado''.

Ha visto Paco a sus muchachos muy contentos de estar en la instancia que cuando arrancó el torneo, parecía un sueño, ahora que lo han logrado, trabajan para dar ese salto de calidad y levantar la copa, donde él también deberá contenerse en el banquillo para no ser expulsado.

Soñé contigo ����



Esperemos te hagas realidad �� pic.twitter.com/EmprcaOIfJ — Tepatitlán F.C. (@TepatitlanFC) May 14, 2021

''Estamos contentos, faltan 90 minutos y vamos a luchar hasta lo último en esta instancia, en la cual nos sentimos felices. Difícilmente me meto con los árbitros, ellos hacen su trabajo y lo hacen bien, en la ida fue un mal entendido cuando me amonestaron''.

Por su parte, Valiño, técnico del Atlético Morelia señaló que la vuelta será diferente a la vivida en Tepatitlán, donde su equipo jamás se adaptó a las circunstancias y no siente que en la ida, los Alteños hayan sido mucho mejores que ellos.

''No es que haya méritos de uno y de otro, el que más rebotes ganó fue Tepa, el partido se tenía que ganar como pasó. Este tipo de partidos cuando no es cómodo, se produce un efecto contagio del cual no pudimos salir, nos quedan 95 minutos en casa''.

Atlético desde el arranque en la vuelta buscará ahogar al Tepatitlán, jugando como le gusta con el balón a ras de pasto, siendo vertical, rápido y mostrará su potencial con alternativas ante el arco rival.

''Anímicamente no hay nada mejor que jugar una final. Un partido tan cerrado se sabe que se define por una pelota parada, fue un autogol y eso se puede evitar. El rival nos obligó a jugar pelotas largas y nosotros no pudimos hacer nuestro juego. Pero quedan 95 minutos por delante''.

OF