Tras vencer al Rangers de Escocia en la instancia de los penales, el Eintracht Frankfurt se convirtió en campeón de la UEFA Europa League. El conjunto teutón no conoció la derrota en toda la competencia y marcó gol en cada uno de sus partidos disputados.

El partido terminó empatado 1-1 en el tiempo regular y ni siquiera los Tiempos Extras fueron suficientes para romper la paridad. Sería desde el manchón penal, donde el conjunto de Frankfurt conseguiría la corona imponiéndose 5-4 en la Serie.

El primer tanto fue del Rangers por un error claro en la defensa germana. Ante una peinada de medio campo, el zaguero brasileño Tuta tropezó y el nigeriano Joe Aribo robó de cara al arco y marcó al minuto 57.

La ventaja no duraría tanto, pues el segundo tanto llegó al 68. Desde un lateral por banda izquierda, Kostic centró, la defensa del Rangers dejó botar y dentro del área chica sería el colombiano Rafael Santos Borre quien se anticipó para empatar. El resto de los 90 minutos no hubo claras oportunidades, salvo un par de disparos que no generaron mayor inquietud.

En los penales llegó la diferencia. Pese a que había entrado exclusivamente para tirar un penal al 117 del tiempo extra, Aaron Ramsey falló el único tanto de los diez anotados, ante un Trapp que aguantó y atajó el cobro sin potencia ni colocación, directo al centro.

Fue el mismo Santos Borré quien cobró el quinto penal de la victoria y se convierte en el primer jugador en ser campeón de la Copa Libertadores (con River Plate) y de la UEFA Europa League.

EL CAMINO DEL CAMPEÓN

Previo a coronarse, en fase de grupos el Eintracht Frankfurt calificó primero frente al Olimpiakos griego, al Fenerbahçe turco, y el Antwerp belga con 12 puntos, producto de 3 victorias y tres empates.

En octavos de final venció al Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez; en cuartos de final superó al Barcelona, dando la sorpresa del torneo; y en las semifinales superó al West Ham de Inglaterra para finalmente coronarse ante el Rangers sin haber concedido una sola derrota.

JL