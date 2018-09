Es el momento de brillar para Mariana Arceo

Los últimos días han sido un cúmulo de emociones para la pentatleta Mariana Arceo, pues competir dentro del Campeonato Mundial Senior de su disciplina en la Ciudad de México ha sido una gran prueba para una representante nacional que este miércoles buscará una medalla en la gran final de su categoría.

Arceo clasificó de manera loable hasta estas instancias, pues la tapatía pudo reponerse de un mal inicio en donde los nervios le pasaron factura. Hoy, de cara a una prueba más que complicada, la jalisciense afirma que es el momento perfecto para lograr su sueño.

''La verdad es que tengo todo por ganar y nada que perder. No ha sido una competencia fácil y en un momento di todo por perdido, ya que no podía controlar los nervios después de la competencia de natación y de esgrima, pero después me enfoqué y pude remontar. Entreno día a día pensando en conseguir una presea mundial''.

La jalisciense ���� Mariana Arceo disputará mañana la final del Campeonato Mundial de Pentatlón, sigue su participación a través de este medio �� #JaliscoEsDeOro https://t.co/5WvQdjUskZ — codejalisco (@codejalisco) 11 de septiembre de 2018

''En la final estará la actual campeona (Gubaydullina, de Rusia) y las representantes de Francia, que son medallistas en Olímpicos, estará muy fuerte la competencia pero tenemos la gran ventaja de ser locales, de contar con nuestra porra y eso hace que las competidoras nos tengan más respeto. Es el momento ideal para poder lograr algo grande'', compartió.

Pese a ese inicio complicado y vacilante, Arceo pudo colarse a la gran final en la primera posición del Grupo B, esto después de acumular un total de 999 unidades, cifra que le permitió seguir soñando en esta justa donde mañana buscará la gloria con un posible podio.

Quiere que le abran las puertas

Prepararse para esta justa mundialista no fue fácil para Mariana Arceo, pues a pesar de su gran nivel, la pentatleta jalisciense no cuenta con un entrenador especializado en su disciplina y ha tenido que improvisar con los recursos que tiene a la mano.

Por lo anterior, Arceo busca colarse entre las ocho mejores de la competencia, esto para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le permita entrenar en con el profesor Sergio Escalante en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

''En Guadalajara he entrenado cada disciplina por separado: el esgrima con un entrenador, la natación con otro, la carrera con otro… La verdad es que en el nivel que me encuentro no se puede hacer eso, no se equilibran las cargas y no he tenido la posibilidad de trabajar de la mejor manera. Quiero estar entre las ocho mejores del mundo para demostrarle a la Conade que merezco un entrenador de pentatlón moderno'', finalizó Arceo.

