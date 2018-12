Es el día más feliz de mi carrera: Edson Álvarez

Edson Álvarez, jugador de América, definió este domingo como el día más feliz de su carrera, luego de que marcara dos tantos que le permitieron a las Águilas imponerse por 2-0 al Cruz Azul y sumar su décimo tercer título.

El jugador evocó el gol que anotó ante Tigres en la Final del Apertura 2016, que las Águilas terminaron perdiendo ante Tigres.

"Lo anhelé, soñé, Dios me está regalando otra oportunidad. Aquel gol nunca se me va a olvidar, pero esto es grandioso; esto lo puedo compartir con mi familia, con mi gente. No tengo palabras", dijo Álvarez en entrevista con TV Azteca.

Álvarez afirma que nunca imaginó que marcaría dos tantos ante los Cementeros, que defendieron su portería a ultranza.

"Para nada, yo solo quería que el equipo saliera ganador, victorioso, es esfuerzo de todos. Afortunadamente gracias a Dios me toca a mí, no lo puedo creer, pero aquí estamos.