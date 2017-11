Equipos tapatíos tuvieron un torneo para el olvido

Por fin terminó el Torneo Apertura 2017 para los equipos tapatíos, tanto en la Liga MX de la Primera División, como en la Liga de Ascenso, y las cuentas no fueron del todo buenas, ya que ninguno de los tres equipos involucrados en la Perla Tapatía logró superar las expectativas; mientras uno buscaba revalidar el título conseguido hace apenas unos meses, otros como Atlas y UdeG tenían la firme intención de hacer historia.

De los tres conjuntos de Jalisco, sólo uno se pudo meter a la Liguilla, fue el Atlas que poco le duró el gusto, además de que Chivas terminó como uno de los peores equipos del certamen, al igual que los Leones Negros, que simplemente no alcanzaron siquiera a clasificar a la Copa MX del próximo Clausura 2018.

CHIVAS

Del gozo al pozo

Venían de un semestre de ensueño, en donde consiguieron coronarse en la Copa MX ante Morelia en penales y ante Tigres en la Liga MX obteniendo el título 12 para la institución. La directiva y el cuerpo técnico rojiblancos decidieron darle continuidad al proyecto, pero sobre todo al plantel y no hubo refuerzos y pocas salidas del equipo, como la de Néstor Calderón y Miguel Ponce para encarar el Apertura 2017, pero les salió el tiro por la culata.

En los 17 cotejos del torneo, Chivas apenas alcanzó la nada honrosa cantidad de cuatro triunfos, seis empates y siete derrotas y lo peor es que en la fortaleza rojiblanca, sólo alcanzaron la pobre cantidad de un triunfo. Apenas pudieron hacer 21 goles, pero recibieron 23, siendo una de las defensas más goleadas del torneo y lo peor, se ubicaron en el sitio 13 de la clasificación general con apenas 18 puntos, siete por debajo del octavo lugar que fue Atlas con 25.

El Guadalajara, de la mano de Matías Almeyda, derrotó en el torneo a rivales como Pachuca, Veracruz, Tijuana y León, es decir, de los cuatro triunfos, sólo uno fue ante un rival que sí alcanzó la Liguilla, como lo es el cuadro Esmeralda; los seis empates fueron ante Toluca, Cruz Azul, Necaxa, Santos, Querétaro y Pumas; mientras que las derrotas, unas más dolorosas que otras, fueron ante como Monterrey, Puebla, América, Lobos BUAP, Tigres, Morelia y los rojinegros del Atlas, es decir, Chivas en este semestre perdió los dos Clásicos, el Nacional y el Tapatío, algo que la afición pocas veces perdona.

Chivas en el Apertura 2017

17 juegos

4 juegos ganados

6 juegos empatados

7 juegos perdidos

21 goles a favor

23 goles en contra

13 lugar en la tabla

18 puntos

AFICIONADOS

Total Asistencia

261,754

BUENA PRODUCTIVIDAD

Rodolfo Pizarro

Dentro del pésimo torneo que hizo Guadalajara en el Apertura 2017, el jugador que se salva de la quema es Rodolfo Pizarro, quien anotó cinco goles y disputó 15 partidos, 14 de ellos como titular. Se vio inmerso en lesiones y fue expulsado en una ocasión, ante Morelia en la Fecha 13.

Chivas. El equipo rojiblanco quedó lejos de las expectativas. MEXSPORT

ATLAS

Fugaz paso en la Liguilla

El hecho de haber sido humillado en la Liguilla por el Monterrey y haber aceptado seis goles en la serie, producto de sus propios errores, no borra una buena temporada para el equipo liderado por José Guadalupe Cruz. Un Apertura 2017 por demás accidentado para los Zorros, esto debido a la gran cantidad de jugadores lesionados que tuvieron, tanto antes de arrancar el certamen, como durante la misma competencia.

Jugadores como Cándido Ramírez y Leiton Jiménez no pudieron arrancar el torneo y no vieron actividad un solo minuto; otros como Clifford Aboagye que se lesionó en las primeras jornadas, o como Matías Alustiza quien no pudo estar a 100% en el cierre de la campaña, hicieron que los rojinegros batallaran para conformar un equipo competitivo. Aun y con esta problemática, parecía que podían levantar el vuelo y entregar un mejor resultado en la Fiesta Grande del futbol

mexicano.

Pero lo que realmente le afectó al Atlas en el transcurso del Apertura, fue la problemática legal de su capitán Rafael Márquez, pues desde que se ausentó por voluntad propia de los entrenamientos, el nivel del equipo vino a menos, pero ocurrió lo contrario cuando volvió, Atlas se convirtió en un equipo fuerte y competitivo, al grado de meterse a la Liguilla en octavo lugar con 25 puntos. Ahora lo que se viene en La Madriguera es una fuerte reflexión, sobre todo porque el primer objetivo se alcanzó, que fue salir de problemas del descenso.

Atlas en el Apertura 2017

19 juegos

7 juegos ganados

4 juegos empatados

8 juegos perdidos

25 goles a favor

25 goles en contra

8 lugar en la tabla

25 puntos

AFICIONADOS

Total Asistencia

264,985

OCHO GOLES PARA EMPEZAR

Milton Caraglio

Autor de ocho de los 25 goles que logró el Atlas en Liga y Liguilla. Fue el hombre más importante a la ofensiva en su primer campaña con los tapatíos. El aporte del argentino fue invaluable en un torneo donde Alustiza pasó de noche por las lesiones. Se volvió letal a la hora de cobrar penales.

Atlas. Fue el único en la Liguilla, pero se despidió pronto. MEXSPORT

LEONES NEGROS

Los Leones cada vez más mansos

Un equipo carente de estrellas, pocas figuras en su plantel, factor para que los números no fueran nada halagadores para el equipo de los Leones Negros de la UdeG que buscaba hacer un buen torneo de Apertura 2017 de la Liga de Ascenso y así buscar el título que los acercara a la Primera División, pero sucedió todo lo contrario. La falta de presupuesto, y la nula capacidad técnica y de liderazgo desde el banquillo hizo que fuera un certamen para el olvido.

No hubo grandes contrataciones para el campeonato que está por finalizar, sólo llegaron jugadores como Híbert Ruiz, Manuel Madrid, José Páez, Roberto Juárez, Jorlian Sánchez y Luis Nieves, pero ni con estos nombres, se pudo sacar al equipo de la mediocridad.

Los Leones Negros terminaron el torneo en el lugar 14 de la tabla general de 16 equipos que disputan la categoría. Además de que fue hasta la Jornada 8, ante Tampico Madero, que obtuvieron su primer triunfo, es decir, hasta la Fecha 7 tenían sólo tres unidades, producto de empates ante Mérida, Alebrijes y Juárez FC, además de cuatro derrotas seguidas ante Correcaminos, Potros UAEM, Mineros y Dorados.

Pero además de ganarle a Tampico Madero, pudieron derrotar a Cimarrones y Murciélagos, pero fue insuficiente, ya que el fracaso estaba fraguado y la Liguilla la tuvieron que ver por televisión. Ahora quedan seis meses para buscar el milagro del título Clausura 2018 y así cristalizar el sueño de volver al máximo circuito.

Leones Negros en el Apertura 2017

15 juegos

3 juegos ganados

4 juegos empatados

8 juegos perdidos

11 goles a favor

19 goles en contra

14 lugar en la tabla

13 puntos

AFICIONADOS

Total Asistencia

28,036

EL FELINO MENOS RASURADO

Ismael Valadez

Aunque no pudo figurar tanto como quisiera y como sucedió en torneos anteriores en donde peleaba por la cima de la tabla de goleo individual, el delantero de la UdeG se entregó por completo en los 15 cotejos. Hizo tres goles nada más y fue ante Juárez, Sonora y San Luis.