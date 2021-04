En cortito con Julio César Chávez

A la espera de que vuelva a subir al ring el próximo 19 de junio, Julio César Chávez visitó Guadalajara para promocionar su próxima pelea de exhibición en contra de Héctor “Macho” Camacho Jr, el hijo de uno de los rivales más icónicos que enfrentó durante su carrera como pugilista profesional.

El duelo tendrá como escenario el mítico Estadio Jalisco, y ante la posibilidad de que esta sea la última vez que se ponga los guantes, el gran campeón mexicano respondió algunas preguntas acerca de su carrera y el boxeo en general.

¿Mejor boxeador de la historia?

Muhammad Ali

¿Mejor boxeador mexicano de la historia?

Julio César Chávez

¿Mejor boxeador en la actualidad?

“Canelo” Álvarez

¿Cuál fue su rival más esperado?

“Macho” Camacho

¿Qué rival lo sorprendió más?

Greg Haugen en la pelea del Estadio Azteca (1993). Yo pensé que lo iba a noquear rapidito, pero se me complicó un poquito. Ya después le pude dar su merecido y le di una paliza.

¿Tenía algún ritual antes de subir al ring?

La cinta roja en la frente para ahuyentar a los malos espíritus. La verdad siempre me funcionó cuando me preparé a consciencia para las peleas. Lógicamente cuando no me preparaba ni la cinta roja me ayudaba.

¿Qué opina sobre Eddy Reynoso?

Él es un gran entrenador, un muchacho joven con mucho talento pero tampoco es mago, el boxeador hace su parte, pero definitivamente ahorita es el mejor entrenador que existe en el medio.

¿Le gustaría verlo en la esquina de Julio César Chávez Jr?

No, porque él entrena a “Canelo”, entonces no.

La anécdota

Una carrera tan larga y laureada como la de Chávez seguro atesora anécdotas al por mayor, pero entre todos los recuerdos curiosos que lleva en la memoria, el gran campeón mexicano sonríe de forma especial al relatar lo que le sucedió en una pelea no oficial que sostuvo en España.

“Me pasó cuando fui a pelear a España, yo había ido a defender mi título a Las Vegas, había ganado por nocaut rápido, y me dijeron que si quería ir a España para echarme una cascarita, una pelea facilita a diez rounds”.

“Me ofrecieron mucho dinero, entonces dije voy y conozco España, pero cuando me subo al ring pelee con un morenito africano que me pegó en el primer round un izquierdazo y derechazo que sentí que me iba a noquear, y cuando llego a la esquina con mi entrenador, le digo que a ver cuándo me conseguía otro pichoncito de esos”, finalizó Julio César Chávez.

En esta velada en la que enfrentará al hijo de Héctor “Macho” Camacho, Chávez compartirá cartelera con sus hijos Omar y Julio César, mismos que se medirán a Ramón “Inocente” Álvarez y Anderson Silva respectivamente.

LS