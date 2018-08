En Europa, el jugador tiene la última palabra, en México no: Araujo

El jugador mexicano Néstor Araujo, fichado este verano por el Celta de Vigo, mostró este día su extrañeza por cómo funciona el mercado de fichajes en el futbol europeo.

"Esto es muy diferente a lo que tenía en México. Acá la última palabra la tiene el jugador si pagan su cláusula. En México, los cambios los hacen los dirigentes y de repente te dicen que ya estás allá y te tienes que ir. Estos días escucho que quieren a Maxi, que a lo mejor Lobotka se marcha y esto es nuevo, raro para mí", dijo el central en una conferencia de prensa.

"En México tienes un día para registrarte y si no te registras ese día te quedas sin jugar un año. Tienes que buscar fuera. Me gusta que al final el jugador tenga la última palabra, lo que no es agradable es que faltando diez días todavía exista la posibilidad de que se vaya un jugador cuando en realidad llevas un mes trabajando con la estructura", añadió.

En este sentido, el ex jugador del Santos Laguna confesó que desconocía que en la Liga española incluso se puede fichar con el campeonato ya iniciado: "No sabía eso, es algo raro y no me gusta mucho. En nuestro país son los extranjeros los que tienen más tiempo para llegar, el mexicano ya no. Allá los equipos ya están formados desde mes y medio antes".

�� @Nestor_14Araujo: «La calidad futbolística del Celta es impresionante». — RC Celta (@RCCelta) 8 de agosto de 2018

Dijo estar sorprendido por la "calidad" que se ha encontrado en el vestuario celeste, y no escondió su preocupación por la cantidad de goles que está recibiendo el equipo en esta pretemporada, cinco en los últimos dos amistosos.

"Entre nosotros hemos hablado de que no nos pueden hacer gol cada vez que nos llegan. Es importante recibir pocos goles, conseguir tener una defensa sólida. Lo estamos trabajado con Antonio desde la primera semana, el orden defensivo, buscar el cero atrás es fundamental", explicó.

Aseguró sentirse cómodo tanto en la defensa de cinco, la más utilizada por Antonio Mohamed durante la pretemporada, como en la de cuatro, y avanzó que el choque de este sábado contra el Mainz 05 será un buen test para ver a qué nivel están a una semana de comenzar la Liga.

